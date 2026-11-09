Orlando Mosquera: ‘Nuestra mentalidad siempre es ganar y clasificar’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El guardameta de la selección panameña destacó que el equipo tiene como prioridad avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.

La selección de Panamá comenzó este domingo su preparación para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, una serie ante Curazao en la que buscará avanzar al Final Four y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.

El guardameta panameño Orlando Mosquera aseguró que el equipo tiene claros sus objetivos y que afrontará el compromiso con la mentalidad de conseguir buenos resultados, aunque reconoció que tendrá enfrente a una selección que ha mostrado un buen nivel.

“Los objetivos son claros y vienen ligados al compromiso de clasificar. Vamos a intentarlo, pero al frente tenemos a una gran selección que está haciendo las cosas bien. Creo que todos lo han podido ver en la clasificación y durante el Mundial. Esperemos dar lo mejor de nosotros y sacar buenos resultados”, expresó el portero a los medios de comunicación.

Omar Valencia, uno de los jugadores convocados para los próximos encuentros de La Roja. Foto/Fepafut

Mosquera también se refirió a la presión que existe en el fútbol por conseguir victorias y títulos, y cuestionó que los resultados que no cumplen las expectativas sean catalogados como fracasos.

“Nuestra mentalidad siempre es ganar, siempre es clasificar, siempre es quedar campeón. Obviamente, muchas cosas no se dan, pero siento que no ha sido fracaso nada de lo que hemos logrado”, manifestó.

Eddie Roberts, en la práctica de este domingo. Foto/Fepafut

El guardameta, que milita en el Al-Fayha FC de la Liga Profesional Saudí, explicó que −desde su perspectiva− el crecimiento de un equipo también debe medirse por el trabajo y la evolución que alcanza en el camino, más allá de los resultados inmediatos.

“Trabajamos para ir creciendo día a día. Al final, siento que el fracaso en el fútbol o en el deporte no está. Todos queremos ganar, pero si no todos ganamos, no significa que los que pierden sean unos fracasados”, señaló.

Orlando Mosquera juega en el Al-Fayha FC de la Liga Profesional Saudí y en la selección nacional de Panamá. Imagen de Fepafut

En ese sentido, consideró que mantener ese tipo de discursos puede afectar la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con el deporte, al transmitirles la idea de que deben ganar siempre para evitar ser señalados como fracasados.

“Los chicos hoy en día crecen con eso, sienten que tienen que ganar siempre para no verse como un fracasado. Creo que no les damos un buen ejemplo a los que vienen subiendo, porque hoy en día lo único que se habla es que, si no consigues tal cosa, fracasaste”, agregó.

Sobre la serie ante Curazao, Mosquera destacó también la importancia de mantener el arco en cero, especialmente en una eliminatoria que se definirá por el marcador global.

“Siempre va a ser importante, no solo para mí, sino para el grupo y para el país. Un arco en cero suma y por ahí creo que venimos trabajando, intentando sacarlo”, indicó.

El portero reconoció que el rival también buscará imponer sus condiciones y anticipó una serie exigente, en la que Panamá deberá aprovechar sus oportunidades para conseguir un resultado favorable.

“Sabemos bien el rival que tenemos enfrente, que también va a proponer. Esperemos hacer las cosas bien y sacar un resultado positivo allá, primeramente”, subrayó.

Objetivo 🇨🇼 en acción 🔥



Primera práctica de #PanamáMayor🇵🇦 con miras a los cuartos de final de la @CNationsLeague 🆚 Curazao. #MareaQueLate🇵🇦 pic.twitter.com/xpkxbIzraM — FEPAFUT (@fepafut) November 9, 2026

Panamá busca su cuarto Final Four consecutivo

La selección panameña −dirigida por Thomas Christiansen− se medirá a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, en una serie de ida y vuelta que se disputará durante la ventana FIFA de noviembre, entre el 12 y el 15 de ese mes.

El ganador del marcador global avanzará al Final Four, previsto para marzo de 2027, y obtendrá la clasificación a la Copa Oro de ese mismo año.

El técnico Thomas Christiansen, a su llegada al hotel de concentración. Foto/Fepafut

Panamá buscará alcanzar su cuarta participación consecutiva en esta instancia, luego de haber disputado las tres ediciones anteriores.

Ambas selecciones llegan a esta eliminatoria después de participar en el Mundial de 2026. Curazao integró el Grupo E, mientras que Panamá compitió en el Grupo L.