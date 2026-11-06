Panamá anuncia convocatoria con novedades para los cuartos de final de la Liga de Naciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Kadir Barría y Manuel Morán destacan en la convocatoria de la Roja para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

La convocatoria de Panamá para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 presenta varias novedades, con futbolistas que buscan abrirse espacio en la selección, regresos importantes y ausencias de jugadores que han formado parte del proceso de Thomas Christiansen.

Entre los llamados que más atención generan está el de Kadir Barría, delantero de 19 años que milita en el Botafogo de Brasil. El atacante tendrá una nueva oportunidad de mostrarse con el equipo nacional, después de haber estado entre los jugadores que generaron expectativas para integrar la lista de 26 futbolistas que representaron a Panamá en la Copa Mundial de 2026, aunque finalmente no fue seleccionado.

Barría es uno de los jóvenes que el cuerpo técnico busca observar de cerca. La convocatoria también incluye a Manuel Morán, jugador del Cartaginés, quien recibe su primer llamado a la selección mayor.

Regresos

La convocatoria también presenta el regreso de José Córdoba, quien vuelve después de superar los problemas físicos que lo mantuvieron fuera del equipo nacional. Su incorporación representa una alternativa para la defensa panameña de cara a una serie que exigirá concentración durante los dos encuentros.

Otro de los retornos destacados es el de Édgar Yoel Bárcenas, quien también había estado ausente por lesión. El atacante del Iraklis aporta experiencia, recorrido internacional y capacidad para desenvolverse en distintas posiciones del frente ofensivo. Su presencia vuelve a ofrecerle a Christiansen una opción de peso en el ataque.

También reaparece Ismael Díaz, quien regresa a la selección después de la Copa Mundial de 2026. Su incorporación amplía las alternativas ofensivas del equipo, especialmente por su movilidad y capacidad para jugar cerca del área.

Entre los futbolistas que vuelven a recibir el llamado después de la convocatoria de octubre aparecen Marcos De León, Eddie Roberts, Omar Valencia, Martín Krug, Daivis Murillo y Giovany Herbert. Para estos jugadores, la convocatoria representa una nueva oportunidad para competir por un lugar en el equipo mayor.

José Córdoba en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá, en Toronto, Canadá, el 17 de junio de 2026. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

Ausencias

La lista también presenta ausencias importantes. Entre ellas está la de Fidel Escobar, quien milita en el Deportivo Saprissa de Costa Rica.

En la portería no aparece Luis Mejía, quien se encuentra fuera por lesión. Tampoco fue convocado César Samudio, guardameta del Marathón de Honduras, que estuvo con Panamá en el Mundial de 2026.

En el sector ofensivo destaca la ausencia de César Yanis, jugador del Cobresal de Chile. A esa lista se suma Tomás Rodríguez, delantero del Barcelona Sporting Club de Ecuador.

Por su parte, Edgardo Fariña, defensor de 25 años del FC Nizhniy Novgorod de Rusia, no estará disponible debido a una lesión.

Las ausencias forman parte de las decisiones del cuerpo técnico para esta convocatoria y no necesariamente representan una situación definitiva para el futuro de estos futbolistas dentro de la selección.

Edgardo Fariña durante el partido contra México, en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.. EFE

Final Four

Panamá enfrentará a Curazao en una serie de ida y vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El primer partido se disputará el 12 de noviembre, mientras que el encuentro de vuelta será el 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El ganador del marcador global avanzará al Final Four, previsto para marzo de 2027, y asegurará su clasificación a la próxima edición de la Copa Oro. Para Christiansen, la eliminatoria representa un nuevo desafío para la Roja, que buscará mantener su presencia entre las cuatro mejores selecciones del torneo.