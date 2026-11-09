Panamá apuesta por seis jóvenes talentos para enfrentar a la Liga de Naciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá comienza a abrir espacio a una nueva generación de futbolistas. En la convocatoria de Thomas Christiansen para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Curazao aparecen jóvenes que, pese a su edad, ya acumulan experiencia en el fútbol internacional y comienzan a asumir responsabilidades en sus clubes y en el combinado nacional.

El delantero panameño, Josué Vergara. Cortesía

Kadir Barría, Josué Vergara, Giovany Herbert, Daivis Murillo, Martín Krug y Omar Valencia representan parte de ese relevo que busca consolidarse en la selección absoluta. Son jugadores con recorrido en las categorías juveniles, participación en competiciones internacionales y, en algunos casos, experiencia en equipos de primera división fuera de Panamá.

Con 19 años, Barría es uno de los nombres que despierta atención por su desarrollo en el Botafogo de Brasil. El delantero ha tenido participación tanto con el primer equipo como con la categoría sub-20 del club brasileño. Además, ya dejó su huella con la selección absoluta al marcar en sus dos primeras apariciones, frente a Bolivia y República Dominicana.

Kadir Barría (c) y Andrés Andrade de Panamá celebran un gol este miércoles, en un partido amistoso entre Panamá y República Dominicana, previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Eliecer Aizprua

Vergara, también de 19 años, atraviesa su primera temporada con el KAA Gent de Bélgica, al que llegó después de destacar con el FK Auda de Letonia. El atacante registra cuatro goles en 16 partidos en todas las competiciones y ya tuvo la oportunidad de debutar en la Conference League. También formó parte de la selección que participó en la reciente gira por Asia, una experiencia que le permitió continuar su adaptación al fútbol internacional.

Otro de los nombres que busca consolidarse es Giovany Herbert. El futbolista, de 21 años, milita en el FC Kryvbas de Ucrania y cuenta con experiencia en las selecciones juveniles de Panamá.

Formó parte del equipo que disputó el Mundial Sub-20 de Chile 2025 y ese mismo año debutó con la selección mayor bajo la dirección de Christiansen. En la gira asiática marcó su primer gol con la absoluta, en el empate 1-1 frente a Nueva Zelanda por la Copa Kirin, disputada en el Estadio Internacional de Yokohama.

Giovany Herbert celebra su primer gol con la selección nacional de Panamá. Fepafut.

Desde la Liga Panameña de Fútbol también aparece Daivis Murillo, de 20 años, quien milita en el Plaza Amador. El jugador ha destacado en el Torneo Apertura 2026 y recibió la oportunidad de integrarse al grupo nacional después de su participación en la gira por Asia. Su convocatoria representa una oportunidad para continuar su crecimiento y competir por un espacio en el mediocampo de la selección.

El joven defensor Martín Krug tuvo una buena labor contra la selección de Nueva Zelanda. Foto: Cortesía/Fepafut

En la defensa, Martín Krug, de 20 años, continúa su desarrollo en el fútbol español con el Juventud Torremolinos CF. El zaguero cuenta con recorrido en las selecciones juveniles: disputó el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023 y posteriormente integró el equipo panameño que participó en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.

También sumó minutos durante la gira asiática, al ingresar en el partido frente a Nueva Zelanda. Antes de llegar al Torremolinos, pasó por las categorías formativas del Levante UD y llegó a debutar con el primer equipo en la Copa del Rey en 2025.

A este grupo se suma Omar Valencia, de 22 años, lateral izquierdo de los New York Red Bulls de la MLS. Formado en el Plaza Amador, el defensor llegó al equipo filial neoyorquino en 2022 y posteriormente dio el salto al primer equipo, con el que firmó un contrato por tres temporadas y una opción para 2028. Su experiencia con Panamá incluye participaciones en la Copa Oro 2023, la Liga de Naciones 2023-2024 y la Copa América 2024, además de su presencia en la reciente gira asiática.

Omar Javier Valencia se quita la marca de Vikram Partap Singh y remata al marco. EFE

La convocatoria para enfrentar a Curazao representa una nueva oportunidad para que estos futbolistas sigan acumulando experiencia con la selección absoluta, que busca avanzar al Final Four de la Liga de Naciones y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.