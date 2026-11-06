NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección istmeña perdió ante Puerto Rico en el Campeonato Mundial U23 de Béisbol, tras recibir la carrera decisiva en la séptima entrada. Mauricio Pierre conectó un cuadrangular.

La selección de béisbol de Panamá cayó 2-1 ante Puerto Rico en su debut en el Campeonato Mundial U23, que se disputa en el estadio Soberanía de Managua, Nicaragua.

El conjunto panameño quedó tendido en el terreno en la séptima entrada, luego de que los boricuas anotaran la carrera que definió el encuentro.

El marcador se mantuvo igualado 1-1 hasta el último episodio, cuando Gustavo Meléndez conectó un imparable oportuno que permitió a Puerto Rico anotar la carrera de la victoria.

Panamá tomó la ventaja en la parte alta del tercer episodio con un cuadrangular solitario de Mauricio Pierre. Sin embargo, Puerto Rico igualó las acciones en el cierre del sexto capítulo, cuando Juan Cruz conectó un jonrón ante el relevista panameño Camilo Sánchez.

El encuentro estuvo marcado por el trabajo de los lanzadores. El abridor de Panamá, Andrés Silvera, tiró cinco entradas, permitió cinco imparables, concedió dos bases por bolas y ponchó a cinco bateadores, sin permitir carreras.

Por Puerto Rico, Jorhan Laboy lanzó 5.2 episodios, permitió dos imparables y una carrera, otorgó un boleto y recetó cinco ponches.

Ramón Rodríguez se acreditó la victoria por Puerto Rico, mientras que Camilo Sánchez cargó con la derrota.

A la ofensiva panameña, Pierre terminó de 2-1, con un cuadrangular, una carrera anotada y una impulsada. Ryan Burrowes también conectó un imparable en tres turnos.

Por los puertorriqueños, Juan Cruz bateó de 3-2, con un jonrón; Javier Crespo se fue de 3-1 y Yamvier Carrero, de 2-1.

Panamá volverá al terreno este sábado para enfrentar a República Checa, desde la 1:30 p. m., en el estadio Soberanía de Managua, en busca de su primera victoria en el campeonato.