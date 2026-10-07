Panamá cae en el ranking FIFA y sigue cuarto en Concacaf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja bajó dos posiciones en el ranking FIFA de octubre y quedó en el puesto 46 con 1,476.97 puntos, detrás de México, Estados Unidos y Canadá en Concacaf.

La selección de Panamá cayó dos posiciones en el ranking FIFA y quedó en el puesto 46, con 1,476.97 puntos, de acuerdo con la actualización oficial publicada este miércoles 7 de octubre.

La Roja, dirigida por el técnico Thomas Christiansen, venía de ocupar la casilla 44 en la clasificación posterior a la Copa del Mundo 2026.

Josué Vergara celebra su debut con gol en la selección mayor de Panamá. Foto: Cortesía/Fepafut

Panamá cerró la última ventana internacional con tres empates durante su gira por Asia. El equipo nacional igualó 1-1 ante India en el primer partido y posteriormente empató 1-1 frente a Nueva Zelanda.

La gira terminó con otro empate 1-1, esta vez ante Ecuador. Panamá se impuso 7-6 en la tanda de penales para quedarse con el tercer lugar de la Copa Kirin.

Aunque la selección panameña no perdió ninguno de sus tres partidos en los 90 minutos, los resultados no fueron suficientes para evitar el descenso de posiciones en la clasificación.

1 Panamá descendió dos posiciones en la actualización de octubre del ranking FIFA y ahora ocupa el puesto 46. 2 La Roja suma 1,476.97 puntos y mantiene a Thomas Christiansen como técnico al frente del equipo. 3 El descenso llega después de que Panamá había quedado en la posición 44 tras la Copa del Mundo de 2026. 4 Panamá cerró su gira por Asia sin derrotas en los 90 minutos, con empates ante India, Nueva Zelanda y Ecuador. 5 Sigue siendo la cuarta selección mejor ubicada de Concacaf, por detrás de México, Estados Unidos y Canadá. 6 España encabeza la clasificación mundial, seguida por Argentina y Francia. 7 La próxima actualización del ranking FIFA será publicada el 18 de noviembre, después de los partidos de la próxima ventana internacional.

Con su nuevo puesto, Panamá se mantiene como la cuarta selección mejor ubicada de Concacaf, detrás de México, Estados Unidos y Canadá.

México continúa como la selección mejor ubicada de la región y ocupa el décimo puesto mundial con 1,738.48 puntos. Estados Unidos aparece en la posición 16 con 1,705.47 puntos, mientras que Canadá es 27 con 1,575.31.

Después de Panamá aparece Costa Rica, que descendió tres posiciones y quedó en el puesto 54 con 1,444.85 puntos. Honduras es 67 con 1,375.40, Jamaica ocupa la casilla 69 con 1,361.97, Curazao es 80 con 1,304.98 y Haití aparece 83 con 1,280.91 puntos.

Guatemala se ubica en el puesto 95 y El Salvador en el 102.

España se mantiene en la cima

En la parte alta de la clasificación, España ocupa el primer lugar con 2,011.57 puntos, seguida por Argentina con 1,972.80 y Francia con 1,958.86.

Inglaterra aparece cuarta con 1,925.59 puntos y Portugal ascendió al quinto puesto con 1,807.69. Brasil es sexto con 1,806.51, seguido por Marruecos, Bélgica y Países Bajos. México completa el top 10.

La próxima actualización del ranking FIFA está programada para el 18 de noviembre de 2026, después de los partidos de la próxima ventana internacional, en la que Panamá afrontará los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Curazao.