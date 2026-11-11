Panamá cierra su preparación y viaja a Curazao

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección mayor completó su último entrenamiento en el estadio Rommel Fernández de cara al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

La selección mayor de fútbol de Panamá completó este miércoles su preparación en suelo nacional y emprendió el viaje a Willemstad, donde enfrentará este jueves a Curazao en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen trabajó por la mañana en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la última sesión antes de trasladarse a territorio curazoleño, sede del primer encuentro de la serie.

Bajo la supervisión del entrenador, los jugadores realizaron ejercicios de estiramiento, rondos y dinámicas grupales. El entrenamiento se desarrolló con normalidad y contó con el grupo que se encontraba concentrado para preparar el compromiso ante el conjunto caribeño.

Los jugadores de la selección de Panamá participaron en una dinámica grupal durante el entrenamiento. Foto: Elysée Fernández

La sesión permitió cerrar los trabajos en Panamá después de que el martes se incorporaran Ismael Díaz, Martín Krug, José Córdoba, Yoel Bárcenas y Giovany Herbert, quienes estaban pendientes de integrarse a la concentración.

El plan de la delegación contemplaba viajar al mediodía hacia Willemstad. Una vez en territorio curazoleño, Christiansen y un futbolista atenderán a los medios de comunicación en una conferencia de prensa, cuyo lugar y horario estaban pendientes de confirmación.

La delegación viajará con 23 jugadores. Por decisión técnica, Daivis Murillo y Giovany Herbert permanecerán en Panamá.

Donaldo González trabaja con los guardametas Marcos De León, Eddie Roberts y Orlando Mosquera durante el entrenamiento de la selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, previo al viaje a Curazao.

Panamá visitará a Curazao este jueves 12 de noviembre, a las 7:30 p. m., en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad. El encuentro corresponde al partido de ida de los cuartos de final, mientras que el compromiso de vuelta se disputará el domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.