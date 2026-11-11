La selección mayor de fútbol de Panamá completó este miércoles su preparación en suelo nacional y emprendió el viaje a Willemstad, donde enfrentará este jueves a Curazao en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen trabajó por la mañana en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la última sesión antes de trasladarse a territorio curazoleño, sede del primer encuentro de la serie.

Bajo la supervisión del entrenador, los jugadores realizaron ejercicios de estiramiento, rondos y dinámicas grupales. El entrenamiento se desarrolló con normalidad y contó con el grupo que se encontraba concentrado para preparar el compromiso ante el conjunto caribeño.

Panamá cierra su preparación y viaja a Curazao
Los jugadores de la selección de Panamá participaron en una dinámica grupal durante el entrenamiento. Foto: Elysée Fernández

La sesión permitió cerrar los trabajos en Panamá después de que el martes se incorporaran Ismael Díaz, Martín Krug, José Córdoba, Yoel Bárcenas y Giovany Herbert, quienes estaban pendientes de integrarse a la concentración.

El plan de la delegación contemplaba viajar al mediodía hacia Willemstad. Una vez en territorio curazoleño, Christiansen y un futbolista atenderán a los medios de comunicación en una conferencia de prensa, cuyo lugar y horario estaban pendientes de confirmación.

La delegación viajará con 23 jugadores. Por decisión técnica, Daivis Murillo y Giovany Herbert permanecerán en Panamá.

Panamá cierra su preparación y viaja a Curazao
Donaldo González trabaja con los guardametas Marcos De León, Eddie Roberts y Orlando Mosquera durante el entrenamiento de la selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, previo al viaje a Curazao.

Panamá visitará a Curazao este jueves 12 de noviembre, a las 7:30 p. m., en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad. El encuentro corresponde al partido de ida de los cuartos de final, mientras que el compromiso de vuelta se disputará el domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.