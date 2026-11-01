NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de futsal de Panamá se proclamó la noche del sábado campeón de la primera edición de la Copa de Naciones de Futsal 2026, luego de vencer por 5-1 a Cuba en la final del certamen que se disputado en el Polideportivo Alexis Argüello, Managua, Nicaragua.

Los goles del equipo canalero en el partido decisivo llegaron por intermedio de Luis Vásquez, Didier Herrera, Alexis Castillo, Ángel Sánchez y Ruman Milord, quienes aportaron las anotaciones que permitieron a Panamá quedarse con el título.

¡🇵🇦 CAMPEONES 2026 🏆! Felicitaciones a nuestra #PanamáFutsal🇵🇦 al coronarse campeones de la Copa de Naciones 🏆 Nicaragua 2026, tras vencer a Cuba 🇨🇺 en la final y además hacerlo de manera INVICTA. ¡VAMOOOOOS 🔥🎉! #MareaQueLate 🌊🇵🇦 https://t.co/EuoMPNarHI — FEPAFUT (@fepafut) November 1, 2026

El conjunto panameño inició su participación con una victoria por 4-1 ante El Salvador y posteriormente superó 2-1 a Costa Rica en su último compromiso de la fase de grupos. Los istmeños cerraron su recorrido con el triunfo ante Cuba en la final, resultado que les permitió levantar el trofeo de forma invicta.

Con la conquista de la Copa de Naciones, Panamá suma un nuevo logro a su trayectoria en el futsal y ahora deberá concentrarse en su próximo desafío, que es la preparación para el Premundial de 2027.