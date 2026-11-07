NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La novena istmeña derrotó 11-3 a Chequia en la segunda jornada del torneo, con Yeremi Sánchez como figura ofensiva al conectar dos imparables e impulsar cuatro carreras.

La selección de Panamá consiguió su primera victoria en el VI Mundial de Béisbol U23 al derrotar 11-3 a Chequia, en el partido correspondiente a la segunda jornada del torneo, disputado en el estadio Soberanía de Managua, Nicaragua.

El ataque panameño tomó ventaja desde el primer episodio, cuando fabricó un racimo de cuatro carreras. Yeremi Sánchez encabezó la ofensiva con un triple productor de dos carreras que abrió el camino para el triunfo.

Sánchez volvió a producir en la cuarta entrada con otro imparable que remolcó dos carreras. El jugador de Panamá Oeste terminó la jornada de 4-2, con cuatro carreras impulsadas, para convertirse en la principal figura ofensiva del equipo.

Panamá también contó con el aporte de Luis Sánchez, quien bateó de 4-3, con dos carreras anotadas, una impulsada y un doble. El herrerano Marcelino Alonso conectó tres imparables en cinco turnos, anotó dos carreras y se ponchó en dos ocasiones. Ryan Burrowes terminó de 3-2, con una carrera anotada, tres impulsadas y dos bases por bolas.

La ofensiva panameña conectó 15 imparables, incluido un cuadrangular de Juan Alonso. El jugador herrerano se fue de 2-2, con dos carreras anotadas, una impulsada y dos boletos.

En el montículo, el coclesano Olmedo Quezada abrió el encuentro y trabajó 3.2 episodios. Permitió cuatro imparables, incluido un jonrón, y tres carreras limpias. Además, concedió dos bases por bolas y ponchó a ocho bateadores.

Carlos Díaz se encargó del relevo y completó los últimos 3.1 episodios. El serpentinero permitió dos imparables, no otorgó boletos y recetó cinco ponches para acreditarse la victoria.

La derrota fue para Daniel Sobotka, quien apenas consiguió retirar a un bateador. El abridor de Chequia permitió cinco imparables y cuatro carreras, además de conceder una base por bolas.

Con este resultado, Panamá quedó con marca de 1-1 en el torneo, luego de caer 2-1 ante Puerto Rico en su debut. Chequia, por su parte, pasó a tener récord de 0-2.

El próximo compromiso de la novena panameña será este domingo 8 de noviembre frente a China Taipéi. El encuentro está programado para las 3:30 p.m., hora de Panamá, nuevamente en el estadio Soberanía.