NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección dirigida por Elpidio Pinto disputará el Premundial en Boca Chica, República Dominicana, con una nómina de 18 peloteros.

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El director de la dirección técnica, Elpidio Pinto, definió la selección de béisbol U12 de Panamá que disputará el torneo Premundial, que se celebrará en Boca Chica, República Dominicana, bajo su dirección.

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) presentó oficialmente a los 18 peloteros y al cuerpo técnico que representarán al país en el torneo, cuyo principal objetivo será conseguir la clasificación a la Copa Mundial U12 de 2027, que tendrá como sede China Taipéi.

Panamá buscará obtener su cuarto boleto consecutivo a una cita mundialista de esta categoría. Su primera presentación en el Premundial será el próximo 20 de noviembre, cuando enfrente a Puerto Rico a las 8:00 a. m., hora de Panamá.

El equipo nacional estará integrado por los lanzadores Cristian Cedeño, Eynar De León, Alams Rodríguez, Víctor Rodríguez, Miguel Samaniego, Luis Urriola y Axel Valdés. Para la receptoría fueron convocados Gerald De La Cruz y Armando Stanziola.

El cuadro interior estará conformado por Edgar Batista, Dylan Cruz, Javier Kennedy, Carlos Pérez, Nelson Robledo y Kendrick Salina, mientras que Noah Araúz, Félix García y Thiago Serracín cubrirán los jardines.

1 Panamá intentará conseguir su cuarto boleto seguido a la Copa Mundial de Béisbol U12. 2 La Copa Mundial U12 de 2027 se disputará en China Taipéi. 3 El equipo nacional está integrado por siete lanzadores, dos receptores, seis jugadores de cuadro interior y tres jardineros. 4 Panamá debutará el 20 de noviembre ante los boricuas, a las 8:00 a. m., hora panameña, en Boca Chica, República Dominicana.

Pinto estará al frente del cuerpo técnico, acompañado por Francisco Baso, Samuel Rodríguez, Jorge Hernández y Alexis Fossatty.

La novena panameña afrontará el compromiso con la misión de asegurar su presencia en el próximo Mundial y mantener al país entre los representantes de la región en la categoría U12.