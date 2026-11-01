Panamá dice presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los abanderados Lía Córdoba, de boxeo, y Raúl Antadillas, de natación, encabezaron la delegación panameña en el desfile de inauguración de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Senegal se convierte en el primer país africano en ser sede de este evento olímpico.

Los ritmos tradicionales, las coloridas coreografías y la energía de los artistas ofrecieron un espectáculo que conectó la identidad del país anfitrión con el espíritu de unión, amistad y fraternidad que caracteriza al olimpismo, informó en un comunicado el Comité Olímpico de Panamá.

Participación panameña en la apertura de los Juegos. Cortesía

Por Panamá, participaron en el desfile los atletas de las disciplinas de boxeo, natación, judo y futsal masculino. Junto a los abanderados Lía Córdoba y Raúl Antadillas, también estuvieron presentes Karla Carrizo, de natación; Julieta Escobar, de judo; y los integrantes de la selección masculina juvenil de futsal: George Campbell, Duan Ramírez, Eliecer Díaz, Joel Saravia, Jahzeel Tenorio, Jonathan Mendoza, José Almoguea, Josué Als, Michael Mosquera y Víctor Carrasco.

Panamá comienza su participación este lunes 2 de noviembre con la judoca Julieta Escobar, quien disputará su primer combate a partir de las 5:00 a. m. (hora de Panamá), mientras que la selección masculina juvenil de futsal hará su debut a las 10:30 a. m., frente a Afganistán, en el primero de sus tres compromisos de la fase de grupos.