Panamá enfrentará a Curazao por un boleto al Final Four y la Copa Oro 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Roja visitará a Curazao el 12 de noviembre y cerrará los cuartos de final el día 15 en el Rommel Fernández. La serie definirá el pase al Final Four y a la Copa Oro 2027.

La selección de Panamá volverá a enfrentarse a Curazao en una eliminatoria de ida y vuelta que, en esta ocasión, definirá su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 y a la Copa Oro 2027.

La Roja visitará al conjunto caribeño el jueves 12 de noviembre, a las 7:00 p. m., hora de Panamá, en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad, y disputará el partido de vuelta el domingo 15, a las 6:00 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El emparejamiento responde al sistema de clasificación establecido por Concacaf para esta edición del torneo. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá accedieron directamente a los cuartos de final por su posición en el ranking de la confederación al cierre de la ventana internacional de septiembre y octubre. Panamá ocupó el cuarto puesto entre los equipos preclasificados.

Las otras cuatro plazas se asignaron a las dos mejores selecciones de cada grupo de la Liga A. Curazao y Haití avanzaron por el grupo A, mientras que Guatemala y Jamaica lo hicieron por el grupo B.

Los cruces se organizaron tomando en cuenta el ranking de los equipos preclasificados y el rendimiento de las selecciones que avanzaron desde la fase de grupos.

De esta manera, Panamá quedó emparejada con Curazao, que terminó como el mejor ganador de grupo. Los otros enfrentamientos serán Canadá contra Guatemala, Estados Unidos frente a Haití y México ante Jamaica. La distribución de los cruces también determina qué selección tendrá la ventaja de disputar el partido de vuelta como local.

¿Cómo se clasifica?

Los cuartos de final se disputan en dos partidos, uno en cada país. El equipo que consiga la mayor cantidad de goles en el marcador global avanzará al Final Four de la Liga de Naciones, previstas del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Si las dos selecciones terminan igualadas en goles después de los dos partidos, se aplicará la regla del gol de visitante, que favorece al equipo que haya anotado más tantos fuera de casa durante el tiempo reglamentario de ambos encuentros. Si persiste el empate, se disputarán tiempos extra en el partido de vuelta y, de ser necesario, una tanda de penales para definir al clasificado.

El equipo de Panamá aseguró su clasificación al Octagonal de Concacaf con su triunfo en casa (2-1) y el empate como visitante en Curazao. Cortesía - Fepafut

La clasificación también tiene un efecto directo en el calendario internacional de 2027. Los cuatro ganadores de los cuartos de final obtendrán su boleto directo a la Copa Oro, mientras que las selecciones que pierdan sus respectivas series pasarán a las preliminares de ese torneo.

1 Formato y horarios: Concacaf confirma el partido de ida el jueves 12 de noviembre y la vuelta el domingo 15. La ida está programada para las 7:00 p. m. de Panamá y las 8:00 p. m. de Curazao. 2 Regla del desempate: el gol de visitante se aplica al marcador global en tiempo reglamentario; si persiste el empate, se disputan tiempos extra y penales, de ser necesarios

Líder de grupo

El conjunto dirigido por Dick Advocaat consiguió su lugar en los cuartos de final después de completar una fase de grupos en la que obtuvo victorias ante Costa Rica, por 4-3, y Nicaragua, por 6-1. También venció a Trinidad y Tobago por 1-0 y empató 1-1 en el segundo encuentro ante los trinitarios.

Ese rendimiento le permitió terminar en el primer puesto del grupo A y convertirse en el mejor ganador de grupo, condición que lo llevó a enfrentarse a Panamá en los cuartos de final.

Curazao demostró sus buenas cualidades de control y traslado de la pelota. EFE

Panamá, por su parte, llegará después de disputar tres partidos de preparación durante su gira por Asia. El equipo dirigido por Thomas Christiansen empató 1-1 ante India y Nueva Zelanda, y terminó igualado con Ecuador durante el tiempo reglamentario en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin. Posteriormente, se impuso en la tanda de penales para quedarse con esa posición.

La gira permitió al cuerpo técnico evaluar a nuevos jugadores y mantener la preparación del equipo de cara a los compromisos oficiales de noviembre.

Antecedentes

Curazao es un rival conocido para Thomas Christiansen. En los tres enfrentamientos previos bajo la dirección del técnico hispano-danés, Panamá registra dos victorias y un empate, un balance favorable que servirá como antecedente para una serie en la que ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente fase.

El último duelo entre ambas selecciones se disputó el 13 de octubre de 2023, durante la fase de grupos de la Liga de Naciones 2023-2024. Panamá ganó por 2-1 en Willemstad con anotaciones de Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez.

Alberto Quintero generó varias jugadas de peligro en el partido contra Curazao, en el estadio en el estadio Ergilio Hato de Willemstad. Cortesía/Fepafut

Antes de ese partido, estas selecciones se habían enfrentado en la segunda ronda de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Qatar 2022. Panamá avanzó con un marcador global de 2-1: ganó por ese resultado en el estadio Rod Carew, con goles de Alberto Quintero y Cecilio Waterman, y empató 0-0 como visitante en el estadio Ergilio Hato.

La Roja ha disputado el Final Four de la Liga de Naciones en las tres ediciones anteriores: 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025. La serie contra Curazao representa, además, su segunda clasificación directa a los cuartos de final.