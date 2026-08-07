Panamá enfrentará a Nueva Zelanda en amistoso internacional durante gira por Japón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó el calendario de un cuadrangular amistoso que se disputará en octubre en Japón.

La selección de Panamá volverá a la acción en la próxima fecha FIFA de octubre con un amistoso internacional ante Nueva Zelanda en Japón, luego de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hiciera oficial este jueves el calendario del torneo amistoso que reunirá además a Ecuador y el combinado anfitrión.

De acuerdo con el comunicado de la FEF, el certamen se disputará entre el 1 y el 5 de octubre. La primera jornada enfrentará a Ecuador contra Japón en el Estadio Internacional de Yokohama, mientras que Panamá se medirá a Nueva Zelanda en el otro compromiso del día.

Los ganadores y perdedores de ambos encuentros volverán a jugar el 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio, por lo que la selección panameña podría enfrentar posteriormente a Ecuador o Japón, dependiendo del resultado obtenido en su debut.

Hasta el momento, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) no ha emitido un comunicado oficial sobre este compromiso, pese a que la programación ya fue divulgada por su similar ecuatoriana.

El periodista David Samudio informó en RPC Radio además que la FPF trabaja en la organización de otro partido amistoso previo al viaje a Japón, con el objetivo de ampliar la preparación del equipo dirigido por Thomas Christiansen durante la ventana internacional de octubre.

Estos encuentros marcarán la continuidad del nuevo proceso del entrenador hispano-danés, luego de que el pasado 13 de julio la FPF anunciara la renovación de su contrato para mantenerse al frente de la selección nacional.

Christiansen asumió el banquillo panameño en 2020 y desde entonces ha dirigido 92 partidos oficiales y amistosos. Su balance es de 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas, además de haber clasificado a Panamá al Mundial de 2026 y consolidado al equipo entre los protagonistas de la Concacaf.

La gira por Asia será la única prueba de la selección panameña antes de afrontar en noviembre los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, instancia en la que el vigente subcampeón del torneo buscará asegurar su cuarta clasificación consecutiva al Final Four.