NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Julieta Escobar disputó tres combates en la categoría de -52 kilogramos, consiguió una victoria por Ippon en seis segundos y llegó hasta el repechaje, donde su participación se definió en el Golden Score.

La judoca panameña Julieta Escobar compitió este lunes en la categoría de -52 kilogramos de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Escobar fue la primera representante de Panamá en entrar en actividad en esta cita deportiva. Su recorrido comenzó ante Deann Walton, de Barbados, en los octavos de final. La panameña resolvió rápidamente el combate al conseguir el ippon a los seis segundos, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

En los cuartos de final, la judoca nacional se enfrentó a la eslovaca Vivien Vadovicova, quien logró imponerse y la envió al repechaje, instancia en la que todavía tenía la posibilidad de mantenerse en la lucha por una medalla.

El tercer combate de la istmeña fue ante Jobe Alima, de Gambia. El combate fue muy parejo y se extendió hasta el Golden Score.

Por su parte, la selección masculina sub-17 de futsal cayó 5-0 ante Afganistán en su estreno en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El conjunto nacional volverá a la cancha este 4 de noviembre, cuando enfrente a Senegal a las 12:30 p. m., en su segundo compromiso del grupo A.