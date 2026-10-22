Panamá pierde por la mínima ante Puerto Rico en el Premundial U18

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La novena cayó 2-1 ante Puerto Rico con una carrera decisiva en la parte baja del séptimo episodio.

La selección de béisbol sub-18 de Panamá perdió 2-1 ante Puerto Rico en un cerrado encuentro del grupo C del Premundial de la categoría, que se definió en la parte baja del séptimo episodio, cuando un imparable de Ángel Sierra impulsó la carrera de la victoria para el conjunto puertorriqueño.

El partido se disputó en el Field 2 del complejo deportivo de IPL, ubicado en la comunidad de El Toro, en Boca Chica, República Dominicana, donde el equipo panameño mantuvo el pulso ante uno de sus rivales en un encuentro de escasa producción ofensiva y protagonizado por el trabajo de los lanzadores.

Panamá tomó la ventaja en la parte alta de la primera entrada, cuando Winston Alonso cruzó el plato para colocar el 1-0. Puerto Rico respondió en la parte baja del mismo episodio y consiguió la carrera del empate, en un inicio que anticipó el desarrollo de un partido dominado por el pitcheo.

Abel Rodríguez cumplió una sólida presentación al trabajar durante 5.1 entradas. Foto: Cortesía/Fedebeis

El abridor panameño Abel Rodríguez cumplió una sólida presentación al trabajar durante 5.1 episodios, en las que mantuvo a su equipo en el partido antes de cederle la responsabilidad al relevista derecho Dustin Pitti en la sexta entrada.

Con el marcador igualado, Panamá tuvo una oportunidad de romper el empate en el séptimo capítulo. Edward Delgado abrió la entrada con un imparable, pero la ofensiva no logró capitalizar su llegada a las bases. Lucas López ingresó como corredor por Carlos Sánchez y, en una jugada de intento de sacrificio, la defensa puertorriqueña consiguió una doble matanza. Danel Long fue el último bateador del episodio.

Puerto Rico aprovechó su oportunidad en la parte baja de esa misma entrada. Pitti otorgó una base por bolas al primer bateador, luego consiguió un elevado y un ponche. Sin embargo, después de permitir un sencillo, Ángel Sierra conectó un imparable hacia el jardín derecho que impulsó la carrera decisiva para establecer el 2-1 definitivo.

En la ofensiva panameña, Daniel Méndez bateó de 3-1, mientras que Carlos Sánchez y Yadier Fuentes conectaron un hit en dos turnos cada uno.

Panamá volverá al terreno este viernes con una doble jornada. Primero se enfrentará a Canadá a las 11:00 a. m., hora de Panamá, y posteriormente jugará ante Puerto Rico a las 2:00 p. m.

El Premundial U18, que se disputa en República Dominicana, entrega cuatro plazas para la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 de 2027, que se celebrará en China.