NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo dirigido por Felipe Baloy cerró su concentración en Emiratos Árabes Unidos y tiene definido el grupo de futbolistas que disputará la Copa Mundial.

La selección Sub-17 de Panamá ya cuenta con los 21 jugadores que representarán al país en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El técnico Felipe Baloy anunció la convocatoria después de más de ocho meses de preparación, período en el que el equipo realizó entrenamientos, partidos amistosos internacionales y un campamento en Emiratos Árabes Unidos.

Esto ocurre tras ocho meses de preparación, que incluyeron amistosos internacionales en España y un campamento en Emiratos Árabes Unidos. Panamá debutará el 19 de noviembre ante el equipo anfitrión.

¡Los elegidos para Catar 🇶🇦! La convocatoria oficial de la Selección #PanamáSub17 🇵🇦 para el Mundial de Catar 🇶🇦 2026. Aquí los elegidos por el DT Felipe Baloy. Más detalles ➡️ https://t.co/8hyD2VKVUh #MareaQueLate 🌊🇵🇦 https://t.co/aSgrAWSC3R — FEPAFUT (@fepafut) November 11, 2026

La nómina quedó definida tras los últimos compromisos de preparación disputados durante la concentración en territorio emiratí. Con este grupo, Panamá afrontará la recta final de su preparación antes de iniciar su participación en el torneo mundialista.

Este miércoles, el equipo nacional realizó su último entrenamiento en la ciudad de Al Ain y puso fin a su campamento en Emiratos Árabes Unidos. La delegación tiene previsto trasladarse este jueves 12 de noviembre a Doha, donde establecerá su concentración a siete días del debut.

Baloy convocó a los porteros Adamir Aparicio, Luis López e Isaías Abuabara; los defensas Alberto Adams, Anthony Murillo, Giancarlo Alemán, Neir Marrugo y Stephen Domínguez; los volantes Alexander Tull, Alfredo Maduro, José Asprilla, Estevis López, Gabriel Quiroz, Jossimar Insturain, Joseph López, Jorge General, Lucas Norte y Ronaldo Matos; y los delanteros Cristian Morán, Thiago Chalmers y Jorshua Gómez.

El primer compromiso de la selección panameña será el jueves 19 de noviembre frente a Catar, anfitrión del torneo, en el Aspire Zone de Doha. El encuentro, correspondiente al grupo A, está programado para las 10:30 a. m.

El segundo partido será el 22 de noviembre ante Grecia, a las 7:30 a. m., hora de Panamá, en el campo 9 del Aspire Zone. Panamá cerrará la fase de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, a las 5:30 p. m., hora local (9:30 a. m. en Panamá), en el campo 3 del mismo complejo.

¡Rumbo al campamento! La selección #PanamáSub17 🇵🇦 realizó ayer su último entrenamiento en suelo patrio y ya está listo para viajar ✈️ esta noche a su campamento en Emiratos Árabes Unidos 🇦🇪 como parte de su preparación para el Mundial de Catar 🇶🇦. Los detalles ➡️ https://t.co/IsX0aBYCLA #MareaQueLate ✈️🇵🇦 — FEPAFUT (@fepafut) October 31, 2026

Con la convocatoria definida y el campamento en Emiratos Árabes Unidos completado, el equipo de Baloy se trasladará a Doha para ultimar los detalles de su participación mundialista y preparar sus primeros compromisos en el grupo A.