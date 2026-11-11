NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo nacional anunció una preselección de 22 jugadores para afrontar dos compromisos en la Arena Roberto Durán.

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) anunció la lista de 22 jugadores que integran la preselección nacional mayor de Panamá para la quinta ventana de la Segunda Ronda de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2027.

El equipo, dirigido por el entrenador puertorriqueño Nelson Colón, afrontará dos compromisos como local en la Arena Roberto Durán, donde buscará sumar victorias para mantenerse en la lucha por uno de los siete boletos disponibles para el Mundial.

La convocatoria está integrada por Iverson Molinar, Ricardo Lindo Jr., Akil Mitchell, Trevor Gaskins, Luis Rodríguez, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Ezequiel Bell, Gil Atencio, Roberto Armstrong, Eric Romero, Eugenio Luzcando, Carlos Javier “C.J.” Rodríguez, Bryan Anderson, Tyler Gaskins, Luis Henríquez, Aaron Gedeón, Judah Brown, Omario Bailey, Juan Lewis, Johnny Murillo y Dylan Lemon.

Colón estará acompañado en el cuerpo técnico por Carlos Rivera Ruíz, Alberto Adrián Duque y Bryan Waithe. También forman parte del equipo de trabajo Jesús Izos, como preparador físico; Gilberto Llerena, médico; Grerys Soto, fisioterapeuta; Marcelino González, ortopeda; y Tony Bishop Jr., gerente general.

Panamá abrirá la quinta ventana el jueves 26 de noviembre frente a Puerto Rico, a las 8:40 p. m. El segundo compromiso será el domingo 29 ante Bahamas, a las 6:10 p. m. Ambos encuentros se disputarán en la Arena Roberto Durán.

La selección realizará sus entrenamientos en doble jornada, matutina y nocturna, en el gimnasio de baloncesto del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis Tejada. Las prácticas se desarrollarán a puertas cerradas.

La lucha por los boletos mundialistas

La quinta ventana se disputará entre el 26 y el 30 de noviembre y será la penúltima etapa de la Segunda Ronda de los clasificatorios. En esta fase participan 12 selecciones de América, distribuidas en dos grupos, que compiten por siete plazas para la Copa del Mundo FIBA 2027.

Panamá forma parte del Grupo F, junto con Canadá, Uruguay, Argentina, Bahamas y Puerto Rico. El equipo nacional llega a esta ventana con marca de dos victorias y seis derrotas, por lo que necesita sumar resultados positivos para mantener sus opciones de clasificación.

En el Grupo E compiten Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, México, Colombia y Chile. Los resultados de esta quinta ventana podrían definir la clasificación de algunas selecciones antes de la última jornada del proceso.