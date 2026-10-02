Panamá retoma entrenamientos en Tokio y se enfoca en Ecuador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja viene de caer en penales ante Nueva Zelanda y se medirá el lunes a Ecuador por el tercer lugar de la Copa Kirin.

La selección de Panamá volvió a los entrenamientos este viernes en Tokio, un día después de la derrota en las semifinales de la Copa Kirin, tras caer en la tanda de penales (5-3) ante Nueva Zelanda, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, en el estadio Internacional de Yokohama.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen activó de inmediato su planificación con miras al partido por el tercer lugar frente a Ecuador, en el cierre de su gira por Asia, con una jornada enfocada en la recuperación física y la puesta a punto del grupo.

Thomas Christiansen va a dirigir su partido 94 con la selección de Panamá. Foto: Cortesía/Fepafut

Según información de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), el plantel fue dividido en dos grupos.

Los jugadores que vieron acción durante 60 minutos o más realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio y en la piscina del hotel, bajo la supervisión del cuerpo médico.

1 Panamá retomó trabajos en Tokio tras caer 5-3 en penales ante Nueva Zelanda (1-1 en 90 minutos). 2 Sede de entrenamiento: sesión en el Ajinomoto Field Nishigaoka, en Kita, Tokio. 3 Plan del sábado: entrenamiento oficial y reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional de Tokio. 4 Próximo rival: Panamá enfrentará a Ecuador por el tercer lugar. 5 Hora del partido: lunes 5 de octubre, 3:30 p.m. (Japón) / 1:30 a.m. (Panamá).

Por su parte, el resto del equipo se trasladó al Ajinomoto Field Nishigaoka, en la ciudad de Kita, donde completó una sesión de campo de aproximadamente una hora. En total, 15 futbolistas participaron en esta práctica, en la que se trabajaron aspectos físicos y futbolísticos con intensidad, en un escenario en el que cada jugador busca ganar espacio dentro de la consideración del cuerpo técnico de cara al próximo compromiso.

Joseph Jones es uno de los defensores con los que cuenta Thomas Christiansen. Foto: Cortesía/Fepafut

Programación

La agenda de la selección continuará este sábado con las actividades oficiales previas al encuentro frente a Ecuador. El equipo realizará el reconocimiento del campo y su entrenamiento oficial en el Estadio Nacional de Tokio, sede del partido por el tercer lugar.

La sesión está programada para las 10:00 a.m. hora local (8:00 p.m. del viernes en Panamá).

Este será el penúltimo ensayo del equipo nacional en territorio asiático, en una gira que ha servido tanto para competir ante selecciones mundialistas como para evaluar nuevas piezas dentro del proceso.

Panamá cerrará su participación en la Copa Kirin el próximo lunes 5 de octubre, cuando enfrente a Ecuador desde las 3:30 p.m. hora local (1:30 a.m. en Panamá).