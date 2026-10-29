NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El torneo otorgará un boleto directo al campeonato continental y podría conceder una segunda plaza.

La ciudad de Panamá albergará en diciembre el Clasificatorio Centrobasket al FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino 2027, según confirmó la Oficina Regional de FIBA en las Américas.

El torneo reunirá a selecciones de Centroamérica y el Caribe que buscarán un cupo para el campeonato continental del próximo año.

El certamen, anteriormente conocido como Campeonato Centrobasket FIBA Sub-15 Femenino, forma parte del nuevo sistema de competencias juveniles de FIBA en las Américas, implementado este año con el objetivo de impulsar el desarrollo del baloncesto formativo.

El clasificatorio otorgará un boleto directo al FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino 2027. Además, podría conceder una segunda plaza, dependiendo de la designación de la sede del campeonato continental, que será anunciada próximamente.

1 Sede: Ciudad de Panamá albergará en diciembre el Clasificatorio Centrobasket al FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino 2027. 2 Participantes: El torneo reunirá a selecciones de Centroamérica y el Caribe que buscarán avanzar al campeonato continental. 3 Cupo continental: El clasificatorio otorgará un boleto directo al FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino 2027 y podría conceder una segunda plaza. 4 Puerto Rico y México ya están clasificados: Ambos países aseguraron su participación en el AmeriCup de 2027 por ocupar los dos primeros lugares regionales en la tabla histórica de la categoría Sub-16.

La participación estará abierta a todas las federaciones nacionales afiliadas a la Confederación Centroamericana y del Caribe de Baloncesto (CONCENCABA).

Puerto Rico y México no participarán en esta fase, debido a que ya aseguraron su presencia en el AmeriCup Sub-16 Femenino 2027. Ambos países ocuparon los dos primeros lugares entre las naciones de Centroamérica y el Caribe en la tabla histórica de la categoría, con corte al 1 de enero de 2026.