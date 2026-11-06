Panamá Sub-17 enfrenta a Mozambique en su segundo amistoso de preparación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El partido forma parte de la preparación para el Mundial de Catar 2026, donde el equipo panameño debutará ante el anfitrión el 19 de noviembre.

La selección de fútbol Sub-17 de Panamá afrontará este sábado 7 de noviembre su segundo compromiso de preparación en Emiratos Árabes Unidos, cuando se mida a Mozambique en el Torneo Internacional Juvenil 2026.

El encuentro será una nueva oportunidad para que el técnico Felipe Baloy evalúe el rendimiento de sus jugadores y continúe ajustando el funcionamiento del equipo que representará al país en la próxima Copa Mundial de la categoría.

El partido está programado para las 10:00 a. m. (hora de Panamá), 7:00 p. m. en Emiratos Árabes Unidos, en el Saif bin Mohammed Field. El conjunto panameño buscará sumar minutos de competencia internacional y continuar con su puesta a punto antes de viajar a Catar.

Felipe Baloy observa a sus jugadores en el duelo ante el Al Ain. Foto: Cortesía/LPF

En esta etapa de preparación, los partidos tienen un valor importante para Baloy, quien podrá observar el funcionamiento colectivo, evaluar las respuestas individuales y tomar las últimas decisiones de cara a la convocatoria definitiva de 21 futbolistas para el Mundial.

El combinado nacional ya disputó su primer compromiso el jueves, cuando se enfrentó al equipo Sub-19 del Al Ain en el Tahnoun bin Mohammed Stadium, ubicado en la ciudad de Al Ain. El encuentro se desarrolló en dos tiempos de 45 minutos.

Después del duelo ante Mozambique, Panamá volverá a la cancha el lunes 9 de noviembre para medirse a Costa de Marfil, desde las 7:45 a. m. (hora panameña). La última prueba será el miércoles 11, también a las 7:45 a. m., frente a Burkina Faso. Ambos compromisos se disputarán en el Saif bin Mohammed Field.

Una vez finalizada su participación en el torneo juvenil, la delegación panameña viajará a Doha para completar su preparación antes del estreno mundialista.

¡Campamento en Emiratos! La selección #PanamáSub17 🇵🇦 ya entrena en su campamento en Emiratos Árabes Unidos 🇦🇪 con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de Catar 🇶🇦. 📌 Novedad: Se une el arquero 🧤Isaías Abuabara. 🗒️ Los detalles ➡️ https://t.co/MwlURYCQjN #MareaQueLate 🌊🇵🇦 — FEPAFUT (@fepafut) November 4, 2026

Mundial

La selección Sub-17 de Panamá disputará la Copa Mundial de Catar 2026 en el grupo A, junto al anfitrión, Grecia y Egipto. Su primer desafío será precisamente ante Catar, el jueves 19 de noviembre, a las 10:30 a. m. (hora de Panamá), en Doha.

Mozambique, rival de este sábado, también estará en la cita mundialista y competirá en el grupo C, junto a Argentina, Australia y Dinamarca. Costa de Marfil, otro de los adversarios de Panamá durante esta fase de preparación, integra el grupo E con Italia, Jamaica y Uzbekistán.