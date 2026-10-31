NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección dirigida por Felipe Baloy viajará este sábado 31 de octubre con 23 futbolistas para realizar un campamento del 4 al 12 de noviembre.

La selección masculina Sub-17 de Panamá viajará este sábado 31 de octubre a Emiratos Árabes Unidos, donde realizará un campamento de preparación del 4 al 12 de noviembre, como parte de su puesta a punto para la Copa Mundial de la categoría, que se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

El equipo dirigido por Felipe Baloy completó este viernes su último entrenamiento en territorio panameño, en las instalaciones del Mañanitas Country Club. La sesión, de aproximadamente dos horas, incluyó trabajos de activación, fútbol tenis y un partido interescuadras.

¡PREPARACIÓN MUNDIALISTA! La selección #PanamáSub17 🇵🇦 arrancó esta semana un nuevo microciclo con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, a disputarse en el mes de noviembre en Catar 🇶🇦. Aquí las fotos 📸 de su entrenamiento de ayer. #MareaQueLate 🌊🇵🇦 https://t.co/LWmkfXidwE — FEPAFUT (@fepafut) October 13, 2026

La delegación viajará con 23 de los 24 futbolistas convocados. El guardameta Isaías Abuabara, del Celta de Vigo, se incorporará directamente desde España en Catar.

Durante el campamento, Panamá tiene previsto disputar tres partidos internacionales ante selecciones que también participarán en el Mundial Sub-17. En la parte final de la preparación, el cuerpo técnico realizará un recorte de tres jugadores para definir la lista definitiva de 21 futbolistas, integrada por tres porteros y 18 jugadores de campo.

¡Llamados al campamento! La selección #PanamáSub17 🇵🇦 realizará un campamento internacional en Emiratos Árabes Unidos 🇦🇪 como parte de su preparación con miras a la Copa Mundial Sub-17 en Catar 🇶🇦. Los dirigidos por el DT @pinbaloy23 viajarán este sábado 31 de octubre para el campamento. Nota 🗒️ ➡️ https://t.co/hluzpXZz6M #MareaQueLate 🌊🇵🇦 — FEPAFUT (@fepafut) October 27, 2026

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó la baja del volante Joseph Choy debido a una lesión en la rodilla izquierda. Los estudios médicos determinaron una rotura parcial de grado II del ligamento colateral lateral y un desgarro de la raíz posterior del menisco lateral, por lo que el departamento médico determinó que el jugador no está en condiciones de participar en una competición oficial. En su lugar, el técnico convocó a Emanuel Rodríguez.

El primer desafío mundialista será ante Catar, el 19 de noviembre, a las 10:30 a. m., en Doha. El conjunto panameño integra el grupo A, junto al anfitrión, Egipto y Grecia.