NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La novena istmeña perdió 6-0 ante Estados Unidos y no logró la clasificación al Mundial de China 2027.

La selección de béisbol U18 de Panamá perdió este jueves por 6-0 ante Estados Unidos, en el cierre de la Súper Ronda del Torneo Premundial U18, que se disputa en República Dominicana.

Estados Unidos tomó la ventaja en la primera entrada con un cuadrangular de Sebastián Castillo. En el segundo episodio, Cooper Collins anotó desde la tercera base luego de que la pelota se le escapara al receptor panameño.

La novena estadounidense amplió la diferencia en el cuarto capítulo, cuando Dylan Seward conectó un sencillo impulsador que permitió a Collins anotar nuevamente.

En la sexta entrada, Estados Unidos agregó tres carreras más. Un elevado de sacrificio de Graham Houston permitió anotar a Castillo, mientras que un doble de Collins impulsó a Lubin Rincón y Malachi Butler para establecer la pizarra definitiva de 6-0.

1 Récord de Panamá: Una victoria y cuatro derrotas en la Súper Ronda. En la ronda regular lograron triunfos sobre Canadá y Puerto Rico. 2 Competencia: Torneo Premundial de Béisbol U18 de 2026, en República Dominicana. 3 Resultados anteriores: Panamá perdió 5-4 ante Nicaragua y 4-0 frente a Venezuela el miércoles 28 de octubre.

Panamá cerró su participación en la Súper Ronda con una victoria y cuatro derrotas, en una fase exigente en la que también enfrentó a Nicaragua y Venezuela el miércoles 28 de octubre.

Ante Nicaragua, la novena panameña perdió por 5-4. También cayó 4-0 frente a Venezuela, resultados que complicaron sus aspiraciones de conseguir uno de los boletos al Mundial de la categoría.