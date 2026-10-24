NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá aseguró este sábado su clasificación a la Súper Ronda del Premundial U18, que se disputa en Santo Domingo, República Dominicana, tras vencer 4-2 a Canadá en su cuarto partido de la primera fase.

El equipo dirigido por Rodrigo Merón cerró esta etapa con marca de tres victorias y una derrota, luego de conseguir dos triunfos el viernes, ante Canadá (4-1) y Puerto Rico (4-2), y superar nuevamente al conjunto norteamericano en su presentación de este sábado.

La novena istmeña respondió después de comenzar el torneo con una derrota por 2-1 ante Puerto Rico el jueves. Desde entonces, el equipo encadenó tres victorias que le permitieron avanzar a la siguiente fase y mantenerse en la pelea por uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de Béisbol U18 de 2027, que se celebrará en China.

En el encuentro de este sábado, Panamá tomó la ventaja en la parte alta del segundo episodio, cuando Edward Delgado conectó un rodado que permitió a Caleb Rivera cruzar el plato para establecer el 1-0.

La ofensiva panameña amplió la diferencia en la tercera entrada. Winston Alonso conectó un doblete que impulsó a Eliot Méndez y Yadier Fuentes, para colocar el marcador 3-0 a favor de los dirigidos por Merón.

Alonso volvió a producir en el séptimo episodio mediante un rodado que permitió la anotación de Daniel Long y amplió la ventaja a cuatro carreras.

Canadá reaccionó en la parte baja de esa entrada y anotó dos veces, pero su ofensiva no consiguió completar la remontada.

El lanzador Christian González se acreditó la victoria tras trabajar 5.2 entradas, en las que permitió dos imparables y ponchó a seis bateadores. Deyner Serna se encargó de los últimos 1.1 episodios, en los que toleró un hit, permitió dos carreras y concedió dos bases por bolas, además de recetar un ponche.