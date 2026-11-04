Panamá vs. Curazao: antecedentes, resultados y lo que está en juego

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja enfrentará a Curazao en noviembre por un boleto al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 y la clasificación a la Copa Oro 2027.

La selección de Panamá afrontará un nuevo desafío ante Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, una serie en la que estará en juego el pase al Final Four y la clasificación a la Copa Oro 2027.

Los partidos de ida y vuelta se disputarán durante la ventana FIFA de noviembre, entre el 12 y el 15 de ese mes. El equipo que obtenga el mejor resultado en el marcador global avanzará a la ronda de los cuatro mejores, programada para marzo de 2027, y asegurará su presencia en la próxima edición de la Copa Oro.

1 Panamá enfrentará a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. 2 La serie se disputará a ida y vuelta entre el 12 y el 15 de noviembre, durante la ventana FIFA. 3 El ganador por marcador global avanzará al Final Four, programado para marzo de 2027.

Para Panamá, el enfrentamiento representa la oportunidad de mantenerse entre los principales equipos del torneo regional. La Roja buscará alcanzar su cuarto Final Four consecutivo, después de haber participado en las tres ediciones anteriores de esta fase.

Cristian Martínez en una de sus jugadas de peligro contra Ghana. Foto: Anel Asprilla.

Curazao llega como líder de su grupo

El conjunto caribeño consiguió su clasificación a los cuartos de final después de completar una destacada fase de grupos en la Liga A. Curazao terminó en la primera posición de su sector, con un balance de tres victorias y un empate.

En su recorrido, derrotó 4-3 a Costa Rica, goleó 6-1 a Nicaragua y superó 1-0 a Trinidad y Tobago. Además, empató sin goles frente al conjunto trinitario, resultados que le permitieron cerrar como líder y asegurar su clasificación directa a los cuartos de final.

El equipo dirigido por Dick Advocaat llega a la serie ante Panamá con el objetivo de conseguir una de las cuatro plazas disponibles para el Final Four.

Darril Araya (d) de Costa Rica disputa un balón con Leandro Bacuna de Curazao. EFE

Antecedentes

El seleccionador Thomas Christiansen conoce al rival. Durante su etapa al frente de Panamá se ha enfrentado en tres ocasiones a Curazao, con un balance de dos victorias y un empate.

El antecedente más reciente se produjo en la fase de grupos de la Liga de Naciones 2023-2024. El 13 de octubre de 2023, Panamá venció 2-1 a Curazao en Willemstad, con anotaciones de Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez.

Antes de ese encuentro, ambas selecciones se midieron en la segunda ronda de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Panamá avanzó con un marcador global de 2-1: ganó por ese resultado en el estadio Rod Carew, con goles de Alberto Quintero y Cecilio Waterman, y luego empató 0-0 como visitante en el estadio Ergilio Hato.

Aunque el historial reciente favorece a la selección panameña, la serie de noviembre tendrá un contexto diferente, con dos partidos y un boleto al Final Four en disputa.

Jonathan Tah (c), durante el partido que su selección disputó el pasado 13 de junio contra Curazao en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE/ Sam Wasson

Mundial 2026

Panamá y Curazao también llegan a esta eliminatoria después de participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque tuvieron recorridos distintos en la fase de grupos.

Curazao integró el Grupo E, donde perdió ante Alemania (7-1) y Costa de Marfil (2-0), además de empatar frente a Ecuador. Panamá, por su parte, formó parte del Grupo L y cayó ante Ghana (1-0), Croacia (1-0) e Inglaterra (2-0).

El enfrentamiento entre panameños y curazoleños será una de las cuatro series de cuartos de final de la Liga de Naciones. Canadá se medirá a Guatemala, Estados Unidos enfrentará a Haití y México jugará contra Jamaica.