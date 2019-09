El panameño Edgar Bárcenas se reporta con el Real Oviedo

El atacante panameño Edgar Bárcenas se reincorporó al Real Oviedo de la segunda división del fútbol español y dijo estar listo para que lo disponga el técnico del equipo.

"Me gustaría repetir los números de la temporada pasada. Ya me incorporo a tope con el equipo y estoy disponible para el entrenador. Aún no estoy al máximo de mi rendimiento, pero sí a un 80%", afirmó en conferencia de prensa el istmeño, quien estuvo jugando con la selección de Panamá en el inicio de la Liga de Naciones.

En la rueda de prensa realizada por el equipo este jueves, Bárcenas participó en el lanzamiento de un premio dentro del club, para el jugador que más kilómetros registre en la temporada 2019-2020. En la temporada anterior el panameño fue el mejor en este renglón con 348.2 km recorridos.

Comienza la presentación del "Trofeo @ALSA_Autobuses" al jugador que más kilómetros recorra durante la temporada 19/20 @yoelbar23 acompañado por Luis Fernández, gerente de ALSA, acumulando el mayor dato de km de la pasada campaña (348.270 metros) #RealOviedopic.twitter.com/uYuqlyLpDA — Real Oviedo (@RealOviedo) September 12, 2019

Esta campaña el Oviedo, dirigido por Sergio Egea, arrancó mal; tiene un empate y tres derrotas y está el último puesto de la tabla. El panameño empezó a entrenar desde este miércoles.

De acuerdo con el diario español AS, la llegada de Bárcenas es vital para que el club logre salir del sótano.

Bárcenas fue en la temporada 2018-2019 una de las figuras destacadas del equipo.