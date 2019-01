El panameño Luis Mejía se disculpa tras pelea en clásico del fútbol uruguayo

El clásico de fútbol uruguayo entre Nacional y Peñarol tuvo un episodio más, pero en un partido amistoso que se vio alterado por una pelea entre el portero panameño Luis Manotas Mejía y el atacante Fabián Estoyanoff.

Tras el incidente, el arquero canalero de la selección nacional, pidió disculpas y aseguró que no se volverá a repetir.

En una carta pública y con el logo del Club Nacional, el portero panameño reconoció que fue una “reacción desmedida y fuera de lugar”.

"A quienes no me conocen, les doy mi palabra de honor de que un episodio como el de anoche no volverá a suceder", resalta Mejía en parte del comunicado.

El partido terminó con victoria para Peñarol por 2-0 y el incidente se dio al minuto 27, todavía el marcador estaba sin anotaciones.

El episodio completo entre Luis Mejía y Fabián Estoyanoff. Acá es donde las sanciones deben imponerse hacia la actividad oficial. Esto no debe quedar impune pic.twitter.com/K9pTPNnyRy — Pablo Benítez (@pbenitezuy) 22 de enero de 2019

Después de varios minutos de discusiones, el árbitro expulsó a ambos protagonistas de la bronca.