El panameño Rod Carew recibe el premio Lifetime Achievement

Carew, de 72 años, se recuperó de un infarto masivo sufrido el 20 de septiembre de 2015 y recibió un trasplante de corazón y riñón el 15 de diciembre de 2016.

Se ha mantenido ocupado con su campaña Heart of 29 para aumentar la conciencia sobre la salud del corazón.

"Estamos encantados de que Rod sea el primer ganador de nuestro Lifetime Achievement Award", dijo Melvin Tennant, director ejecutivo de Sports Minneapolis.

El también miembro del Salón de la Fama de los Mellizos Tony Oliva estuvo presente en la entrega de premios.Él y Carew fueron compañeros en Minnesota desde 1967-76.

El evento se transmitirá por Fox Sports North el 28 de diciembre.

To cap off the inaugural #MNSportsAwards we've got @Twins legends on stage. Rod Carew receives the Lifetime Achievement award from Tony O. Thanks for a great night and we will see you next year! pic.twitter.com/mJVBHmPRpm