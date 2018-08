El panameño Roderick Miller pacta hasta 2021 con el Feirense portugués

El defensa panameño Roderick Miller jugará con en el fútbol portugués a partir de esta temporada y defenderá los colores del Feirense de la primera división de Portugal.

CD Feirense hizo el anuncio oficial este jueves, 30 de agosto, y adelantó que el acuerdo con el istmeño Miller es hasta 2021.

" El CD Feirense - Fútbol, SAD aseguró un refuerzo con vistas a la nueva temporada. Roderick Miller es defensa central e internacional por Panamá. El izquierdo, de 1.90 metros, tiene 26 años y firmó contrato hasta 2021", reportó el club en un comunicado.

Entre 2016 y 2017, Miller estuvo con el Nacional de Medellín en la liga colombiana, pero su actividad en la cancha se vio reducida por la lesiones.

Ahora en Portugal, el espigado jugador tratará de aprovechar esta oportunidad que se le presenta en Europa.

"He jugado en la Copa América Centenario, he estado en el Mundial de Clubes en Japón y he ganado cuatro títulos en Colombia y una Liga en Panamá, pero no es todo los días que tenemos la oportunidad de venir al fútbol europeo, en particular para el portugués que siempre ha sido un escaparate para los jugadores", comentó el panameño.

Feirense está entre los líderes de la liga portuguesa después de las tres primera fechas con siete puntos; producto de dos victorias y un empate.