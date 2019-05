El panameño Rubén Rivera anuncia su retiro como pelotero

Después de 28 temporadas como pelotero profesional, el jardinero panameño Rubén Rivera anunció su retiro del béisbol, una vez termina la temporada 2019 en la pelota mexicana.

Rivera, quien inició su carrera con la organización de los Yankees de Nueva York en 1992, debutó en las Grandes Ligas en 1995 con este equipo y de ahí tuvo experiencia con los Padres de San Diego, Rojos de Cincinnati, Gigantes de San Francisco y Rangers de Texas.

Hace unos momentos en conferencia de prensa, nuestro jugador Rubén Rivera anunció su retiro al finalizar la temporada 2019 de la @LigaMexBeis.💙 ¡Gracias por todo Rubén!🙌 #LaFuriaEstáAquí⚙ pic.twitter.com/T91Kxm8Q5t — Acereros de Monclova (@AcererosOficial) 19 de mayo de 2019

La de 2019 es su campaña número 13 en la Liga Mexicana de Béisbol y dirá adiós con el uniforme de los Acereros de Monclova.

“Es un momento bien difícil para mí porque voy a dejar una de las cosas que más he amado y donde más me he divertido, es bien difícil, la verdad, porque yo esto lo adoro. Siempre le pedía a Dios que no llegara este momento, pero conscientemente sabía que vendría. No es por que no pueda, no estoy lesionado, puedo hacerlo todo todavía y es el orgullo que me da, irme bien”, comentó Rivera en rueda de prensa este domingo.

Rivera, de 45 años de edad, llegó a la liga mexicana en 2005 con los Piratas de Campeche. También lució el uniforme de los Diablos Rojos, Tabasco, Puebla y ahora Monclova.

Se informó que Rivera seguirá con la organización de los Acereros, pero con otras funciones en la parte técnica.