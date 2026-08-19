Pandeportes adjudica el mantenimiento del Rommel Fernández por 1 millón 186 mil dólares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Rommel Fernández alberga más de 40 partidos de fútbol por año entre selecciones, LPF y Concacaf.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) adjudicó por 1 millón 186 mil 258 dólares con 50 centavos a la empresa Maxia Inc. el contrato para el mantenimiento del estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Pandeportes licitó el mantenimiento en enero del presente an1o, y ahora espera por el respectivo refrendo de la Contraloría General de la República.

El precio de referencia establecido por la entidad era de 1 millón 483 mil 364 dólares con 2 centavos y la oferta ganadora quedó aproximadamente 297 mil por debajo del precio de referencia.

El contrato contempla un período de ejecución de 12 meses, por lo que la intervención será un programa periódico de conservación y mantenimiento de sus instalaciones y sistemas.

El alcance contempla trabajos sobre el campo de juego, graderías, pista de atletismo, iluminación, áreas verdes, grama sintética, sistemas eléctricos, plomería, sistemas mecánicos, cubiertas, fachadas, espacios interiores y otros componentes de la infraestructura.

Respecto al campo de juego, el mantenimiento abarcará la limpieza de las cajas principales del sistema de drenaje, el suministro y aplicación de productos granulares y foliares, la aireación del terreno, la limpieza, corte y detallado de la grama y la colocación de arena cernida.

El Rommel Fernández es la sede del partido final de cada torneo de la LPF. LP/Carlos Vidal-Endara

La limpieza y el corte de la grama están programados aproximadamente entre ocho y nueve veces al mes, mientras que la aireación y la aplicación de productos se realizarán como mínimo cinco veces al año.

Otros aspectos

El mantenimiento también alcanza las graderías. Se contempla la revisión de barandales, corrección de filtraciones, pintura impermeabilizante, limpieza de gradas y drenajes, además de la revisión de las butacas y la corrección de sus anclajes o su reemplazo cuando sea necesario.

La iluminación del campo de juego también forma parte del contrato, con dos mantenimientos programados durante el año y la posibilidad de cambiar contactores principales y secundarios cuando sea requerido. Además, se contempla el mantenimiento de las áreas verdes y de la grama sintética perimetral al campo de juego cuatro veces al año, incluyendo el control de maleza en el área de grama sintética interna.

La pista de atletismo, uno de los elementos incorporados en la última remodelación del estadio, tampoco queda fuera del programa. El pliego contempla su limpieza superficial, incluyendo basura, escombros, polvo, arena, hojas y recortes de césped, además de la limpieza de sus drenajes superficiales, con una frecuencia mensual.

La selección de Panamá ha disputado seis partidos en los últimos 14 meses. LP/Anel Asprilla

La intervención llega tres años después de la última remodelación importante del Rommel Fernández, realizada en 2023 y entregada en mayo 2024.

Aquella renovación incorporó una nueva pista de atletismo y una nueva grama para el campo, además de banquillos más grandes ubicados por debajo del nivel de la pista. También se reemplazó completamente el sistema de iluminación, se instaló una nueva pantalla gigante, nuevas butacas y quitaron por completo las antiguas cercas de ciclón que comprometían la visión de los espectadores.

La remodelación incluyó además una nueva fachada metálica y una identificación mucho más visible del nombre del estadio.