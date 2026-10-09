NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad suspendió las actividades deportivas de este viernes como medida preventiva y revisa sus instalaciones para verificar sus condiciones tras el movimiento sísmico.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informó este viernes que realiza revisiones y evaluaciones de sus instalaciones deportivas en todo el país, tras el sismo registrado durante la tarde, con el objetivo de verificar sus condiciones y salvaguardar la seguridad de atletas, usuarios y colaboradores.

Como medida preventiva, la entidad suspendió todas las actividades deportivas programadas a nivel nacional durante el resto del viernes 9 de octubre.

La decisión se suma a las medidas adoptadas por otras organizaciones deportivas. La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció la reprogramación de los partidos de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, así como de los encuentros de la Liga PROM y la Liga Juvenil previstos para este viernes.

Por su parte, la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) suspendió los partidos del Campeonato Nacional de Baloncesto programados para la misma fecha.

Pandeportes indicó que comunicará cualquier actualización sobre el estado de sus instalaciones y las actividades deportivas a través de sus canales oficiales.