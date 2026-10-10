NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las instalaciones deportivas están a disposición de las personas afectadas por el terremoto del 9 de octubre. También habilitó el cuadro deportivo de Los Milagros para instalar un hospital modular y el estadio Olmedo Solé como centro de acopio de donaciones.

Los coliseos deportivos del país estarán disponibles como espacios de resguardo temporal para las personas que necesiten un lugar seguro tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, informó el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). La entidad también coordinó la disponibilidad de buses, vehículos y toldas para brindar asistencia según las necesidades de la población.

“Las personas que necesiten apoyo o requieran un espacio de resguardo pueden escribir por mensaje directo a la cuenta oficial de Instagram de Pandeportes, indicando su provincia, distrito, cantidad de personas y tipo de asistencia que necesitan”, comunicó la entidad.

La institución explicó que su equipo coordinará la atención con la dirección regional correspondiente. También expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por la emergencia.

1 Pandeportes puso sus coliseos deportivos a disposición de las personas afectadas por el terremoto del 9 de octubre. 2 El cuadro deportivo de Los Milagros, en Chitré, fue puesto a disposición para instalar una estructura hospitalaria. 3 El estadio de béisbol Olmedo Solé, en Las Tablas, recibe donaciones para las familias afectadas. 4 Donaciones necesarias: Agua embotellada, alimentos no perecederos y enlatados, leche y fórmula para bebés, pañales, artículos de higiene y limpieza, insumos de primeros auxilios y alimentos para mascotas. 5 Pandeportes recomendó a las organizaciones deportivas privadas suspender o reprogramar sus eventos del sábado 10 y domingo 11 de octubre como medida preventiva.

En otra medida, Pandeportes informó que, en coordinación con la Gobernación y la Dirección Regional de Pandeportes en Herrera, puso a disposición el cuadro deportivo de Los Milagros, en Chitré, para la instalación de un hospital modular destinado a atender emergencias y las necesidades de la población.

Como parte de estas labores, está previsto el aterrizaje de un helicóptero en el área para apoyar la instalación de la estructura hospitalaria.

De igual forma, se habilitó el estadio Roberto Flaco Bala Hernández , en Las Tablas, como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por los sismos.

Entre los artículos que puede aportar la población figuran agua embotellada, alimentos no perecederos y enlatados, leche y fórmula para bebés, pañales para bebés y adultos, productos de higiene personal y limpieza, insumos de primeros auxilios y alimentos para mascotas.

Por otra parte, la entidad recomendó a las organizaciones deportivas privadas de todas las disciplinas suspender o reprogramar los eventos y actividades previstos para el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, como medida preventiva ante la situación.