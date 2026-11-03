NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Leones garantizaron el primer lugar de la Conferencia Este y su pase directo a semifinales. En el Oeste, San Francisco FC y Veraguas United aseguraron su presencia en los playoff.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en su tramo decisivo, con dos jornadas pendientes para completar la ronda regular. Después de disputarse la fecha 14, el CD Plaza Amador aseguró su clasificación directa a las semifinales al garantizar el primer lugar de la Conferencia Este, mientras que San Francisco FC y Veraguas United ya tienen su boleto para la fase de playoff en la Conferencia Oeste.

La jornada dejó movimientos importantes en ambas zonas y permitió definir parte del panorama de clasificación. Sin embargo, todavía quedan dos fechas para establecer las posiciones definitivas y conocer cómo se completará el cuadro de la siguiente fase.

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En la Conferencia Este, Plaza Amador se mantiene como el equipo más sólido del campeonato. El conjunto placino llegó a 33 puntos, luego de registrar 10 victorias, tres empates y una sola derrota, además de una diferencia de goles de +19.

Su ventaja sobre el segundo lugar, el Árabe Unido, es de 10 unidades, una distancia que ya no puede ser recortada en las dos jornadas restantes. Por esa razón, el equipo del pueblo aseguró el primer puesto de la conferencia y su clasificación directa a las semifinales.

1 Plaza Amador aseguró el primer lugar de la Conferencia Este y su clasificación directa a las semifinales 2 El equipo placino suma 33 puntos, producto de 10 victorias, tres empates y una derrota, con una diferencia de goles de +19. 3 Plaza Amador tiene 10 puntos de ventaja sobre Árabe Unido, segundo con 23 unidades, cuando restan dos jornadas. 4 San Francisco lidera el Oeste con 26 puntos; Veraguas United es segundo con 24, a dos unidades.

El Árabe Unido conserva la segunda posición con 23 puntos, aunque deberá defenderla en el cierre de la ronda regular. UMECIT FC ocupa el tercer lugar con 21 unidades, mientras que Tauro FC marcha cuarto con 20 puntos, por lo que ambos equipos se mantienen en la disputa por mejorar su ubicación.

Sporting San Miguelito ocupa la quinta casilla con 17 puntos, mientras que Alianza FC cierra la clasificación del Este con 14 unidades.

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Playoffs

En la Conferencia Oeste, San Francisco FC continúa al frente con 26 puntos, producto de ocho triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Pese a su caída en la jornada 14 frente al CAI, el conjunto chorrerano conserva el liderato y ya aseguró su presencia en la fase de playoffs.

Veraguas United también garantizó su boleto a esa instancia. El equipo marcha segundo con 24 unidades, a solo dos del San Francisco, por lo que todavía tiene opciones de pelear por el primer lugar de la conferencia en las dos fechas restantes.

El CAI se ubica en la tercera posición con 20 puntos y buscará cerrar la ronda regular en una mejor ubicación. Por su parte, el CD Universitario ocupa el cuarto puesto con 14 unidades, seguido por Herrera FC, con 11, y Unión Coclé, que permanece en el último lugar con cinco puntos.

Con dos jornadas por disputar, la atención en el Oeste estará centrada tanto en la lucha por la cima como en los movimientos que puedan producirse en las posiciones restantes.

Resultados

La fecha 14 dejó seis resultados que incidieron en la clasificación de ambas conferencias. Tauro FC consiguió una victoria como visitante por 3-1 ante el Árabe Unido, mientras que el CD Universitario venció 2-0 a Unión Coclé.

Plaza Amador superó 6-0 al Alianza FC y consolidó su dominio en la Conferencia Este. Veraguas United, por su parte, derrotó 4-2 a Herrera FC y se mantuvo en el segundo puesto del Oeste.

En los otros compromisos, Sporting San Miguelito y UMECIT FC igualaron sin goles, mientras que el CAI consiguió un triunfo por 3-1 frente al San Francisco FC.

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La jornada 15

La ronda regular continuará con la jornada 15, que se disputará entre el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre, con tres encuentros programados para cada día.

El viernes, a las 8:30 p. m., se jugarán simultáneamente los partidos Plaza Amador vs. Sporting San Miguelito, en el estadio COS Sports Plaza; Alianza FC vs. Árabe Unido, en el estadio Rommel Fernández; y UMECIT FC vs. Tauro FC, en el Yappy Park.

La actividad continuará el sábado, desde las 4:00 p. m., con los otros tres compromisos: San Francisco FC frente a Unión Coclé, en el estadio Rommel Fernández; CD Universitario contra Veraguas United, en el estadio Universidad Latina; y Herrera FC ante el CAI, en el estadio Gustavo Posam.