Plaza Amador golea al Alianza 4-2 y se consolida líder del este de la LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico Mario Méndez reconoce que la defensa sigue siendo una asignatura pendiente.

Los leones del Plaza Amador confirmaron este domingo su condición de líder de la Conferencia Este del torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al derrotar 4-2 al Alianza en el estadio Rommel Fernández, resultado que le permitió llegar a 10 puntos después de cuatro jornadas.

El tricampeón del fútbol nacional aprovechó una noche de contundencia ofensiva para sacar una ventaja de cinco puntos sobre sus escoltas, Alianza y Sporting San Miguelito, ambos con cinco unidades. La cuarta fecha se cerrará este lunes con el duelo entre Tauro y Árabe Unido, dos equipos que apenas suman dos puntos.

El triunfo también prolongó el gran momento de Plaza Amador, que acumula cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones. El equipo dirigido por Mario Méndez comenzó el semestre con un empate 2-2 frente a Árabe Unido y una derrota 4-2 ante el Diriangén de Nicaragua en la Copa Centroamericana, pero desde entonces ha encontrado una importante producción ofensiva.

En sus últimos tres partidos, Plaza ha marcado 12 goles, un promedio de cuatro por encuentro.

Ante Alianza, el conjunto placino tomó el control rápidamente. Everardo Rose abrió el marcador al minuto 12 y Eric Davis amplió la ventaja al 40. Sin embargo, la respuesta aliancista llegó apenas dos minutos después, cuando Carlos Rodríguez descontó para poner el 2-1.

Plaza volvió a golpear antes del descanso. Yoameth Murillo apareció en el primer minuto de tiempo añadido para marcar el 3-1 y confirmar su gran momento individual. El atacante ha anotado tres goles en sus últimos tres partidos.

Alianza volvió a acercarse al inicio del segundo tiempo. Bayron Walters marcó al minuto 50 para colocar el 3-2 y devolverle emoción al encuentro, pero Plaza terminó sentenciando el partido con el tanto de Héctor Ríos para el 4-2 definitivo.

Méndez, sin embargo, no ocultó su preocupación por el comportamiento defensivo de su equipo. Plaza ha permitido 13 goles en siete partidos durante este semestre, seis de ellos en sus dos primeros compromisos.

“Ese es el talón de Aquiles del equipo en la parte defensiva. Tenemos que seguir mejorando”, reconoció el técnico.

El entrenador explicó que uno de los principales problemas está en las transiciones y en las desconexiones que permiten a los rivales aprovechar espacios.

“Tenemos que estar atentos en lo que es la vigilancia siempre. Hay equipos que saben jugar de esa manera, que tienen transiciones rápidas”, señaló Méndez.

El técnico también admitió que sus jugadores no pueden relajarse cuando consiguen una ventaja. “Si el partido va 2-0, busca liquidar el partido, busca hacer 3, busca hacer 4”, dijo, al considerar que una ventaja de dos goles puede ser peligrosa si el rival consigue descontar.

Después del segundo tanto de Alianza, Plaza ajustó su estructura defensiva y pasó a jugar con una línea de cinco, modificación que, según Méndez, permitió controlar mejor el partido.

En el arco, Marcos Allen se ha consolidado como titular después de los primeros dos encuentros del semestre. Desde entonces ha disputado cinco partidos y ha recibido siete goles, aunque el cuerpo técnico atribuye buena parte de las dificultades a problemas colectivos y no exclusivamente al guardameta.

El capitán José “Gasper” Murillo coincidió con la evaluación del entrenador y destacó la necesidad de mejorar defensivamente.

“Somos un equipo muy ofensivo, pero tenemos que seguir trabajando por esa falencia que tenemos defensivamente”, afirmó.

Murillo también habló de los objetivos de Plaza Amador para el semestre y reconoció que dentro del vestuario existe el sueño de conquistar tanto la Copa Centroamericana como un cuarto campeonato nacional consecutivo.

“Ese es el sueño de todos los jugadores. Tenemos una gran plantilla”, manifestó el capitán, quien también se mostró confiado en sus posibilidades de volver a ser convocado por la selección de Panamá.

Plaza Amador tendrá poco tiempo para celebrar. El próximo domingo enfrentará a Umecit por la LPF y posteriormente viajará a Costa Rica, donde el lunes disputará ante Liga Deportiva Alajuelense su último partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

En siete partidos de este semestre, Plaza Amador suma 13 goles recibidos y ha promediado 4 goles por partido en sus tres encuentros más recientes.