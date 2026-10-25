NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un gol de Omar Córdoba al minuto 47 selló la victoria 1-0 sobre Tauro FC en la jornada 13 del Apertura 2026 de la LPF.

El Plaza Amador se impuso la noche del sábado 1-0 al Tauro con un gol de Omar Córdoba al inicio del segundo tiempo y sumó tres puntos en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en el estadio Rommel Fernández.

El resultado permitió al conjunto placino ampliar su ventaja en la Conferencia Este, mientras que su rival se mantiene en la cuarta posición.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 47, cuando Plaza Amador aprovechó una acción por el costado para romper el empate. José Murillo envió un centro pasado que encontró a Kairo Walters, quien filtró el balón para Córdoba. El lateral definió por bajo para vencer al guardameta y establecer el 1-0 que terminó por inclinar el clásico a favor de los placinos.

Córdoba había ingresado al terreno de juego al minuto 25, en sustitución del veterano Alberto Negrito Quintero, quien tuvo que abandonar el partido por una lesión en una pierna. El cambio, obligado por el estado físico del experimentado futbolista, terminó siendo determinante en el desarrollo del encuentro, con el recién ingresado como autor de la anotación decisiva.

Tras tomar la ventaja, Plaza Amador sostuvo el resultado en un partido en el que también tuvo mayor presencia en la posesión del balón y en las llegadas. El equipo placino terminó con el 56 % de la posesión, frente al 44 % del Tauro, y registró 97 ataques, cuatro más que los 91 contabilizados por los taurinos.

30 puntos suma Plaza Amador y amplía su ventaja en la Conferencia Este. 7 puntos de ventaja mantiene Plaza Amador en la Conferencia Oeste. 48 victorias suma Plaza Amador en el historial del Clásico Nacional. 62 triunfos acumula Tauro FC en los enfrentamientos directos. 44 empates se registra en el historial entre ambos equipos.

En los saques de esquina, Plaza ejecutó ocho y Tauro, siete. En el apartado disciplinario, Tauro recibió cuatro tarjetas amarillas y Plaza Amador, tres. Ninguno de los equipos terminó el encuentro con jugadores expulsados.

Con esta victoria, Plaza Amador llegó a 30 puntos y amplió su ventaja en la Conferencia Este. Tauro FC, en cambio, se quedó con 17 unidades, en la cuarta posición de la clasificación.

“Hemos hecho la cosa bien, estamos buscando ese cero que hace rato no hacía falta, ya que habíamos recibido muchos goles. El equipo ha venido de menos a más, y ha hecho las cosas bien”, dijo Mario Méndez.

“Vamos paso a paso, todavía no se ha logrado nada. Tenemos siete puntos (de ventaja), nos falta un partido más, creo que ya para liquidar las semifinales. Es importante lo que venimos haciendo, clasificar a una sexta semifinal, no es fácil”, agregó.

El triunfo también tuvo un peso histórico en el enfrentamiento entre ambos clubes. Plaza Amador sumó su victoria número 49 ante Tauro FC, que conserva 62 triunfos, mientras que ambos equipos acumulan 44 empates en sus duelos directos.