NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Leones ampliaron a cinco puntos su ventaja sobre Árabe Unido en la Conferencia Este, mientras que los Monjes mantuvo el primer puesto del Oeste.

Plaza Amador y San Francisco FC sostuvieron el liderato de sus respectivas conferencias tras conseguir victorias en la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los placinos ampliaron a cinco puntos su ventaja sobre el Deportivo Árabe Unido en el Este, mientras que los Monjes conservaron el primer puesto del Oeste, con Veraguas United como su principal perseguidor.

En la Conferencia Este, los Leones vencieron por 2-0 al Deportivo Árabe Unido y llegó a 27 puntos, cinco más que el conjunto colonense, que permanece segundo con 22. El equipo placino suma ocho victorias, tres empates y una derrota en 12 partidos, además de una diferencia de goles de +12. El Expreso Azul, por su parte, registra seis triunfos, cuatro empates y dos derrotas, con 16 goles a favor y 10 en contra.

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La victoria de UMECIT FC por 2-1 sobre Alianza FC también modificó la clasificación. El conjunto universitario alcanzó los 19 puntos y se consolidó en la tercera posición, mientras que los aliancistas se quedaron con 14 unidades, en el quinto lugar. Tauro FC aprovechó su visita a Sporting San Miguelito para imponerse por 2-0 y subir al cuarto puesto con 17 puntos. Sporting, con 13 unidades, ocupa la sexta casilla.

La diferencia entre los primeros cuatro equipos del Este mantiene abierta la lucha por las posiciones de clasificación, aunque Plaza Amador ha establecido una ventaja importante. En la jornada 13, el líder tendrá otra prueba ante Tauro FC, en una nueva edición del Clásico Nacional que se disputará, en el estadio Rommel Fernández. Los taurinos buscarán sumar puntos para acercarse a los primeros puestos.

En la Conferencia Oeste, San Francisco FC derrotó por 1-0 al CD Universitario y llegó a 23 puntos, producto de siete victorias, dos empates y tres derrotas. Los Monjes mantienen cinco puntos de ventaja sobre Veraguas United, segundo con 18 unidades, que perdió por 3-1 ante el Club Atlético Independiente (CAI).

El triunfo permitió al CAI alcanzar los 14 puntos y mantenerse en la tercera posición, con una diferencia de goles de cero. Universitario continúa cuarto con 11 unidades, las mismas que Herrera FC, que consiguió una victoria al superar por 3-2 a Unión Coclé como visitante.

Los herreranos ocupan el quinto puesto por su diferencia de goles de -14, mientras que Universitario tiene -3. Unión Coclé permanece último con cinco puntos, tras sumar nueve derrotas en 12 partidos.

La jornada 13 ofrecerá duelos relevantes en ambas conferencias. En el Este, Árabe Unido recibirá a UMECIT FC, Alianza se enfrentará a Sporting San Miguelito y Tauro se medirá con Plaza Amador en el Clásico Nacional. En el Oeste, San Francisco visitará a Herrera FC, mientras que Veraguas United se enfrentará a Unión Coclé y Universitario jugará ante el CAI.

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Con 12 jornadas disputadas, Plaza Amador y San Francisco buscarán mantener su ventaja en la clasificación, mientras sus perseguidores intentarán recortar distancias.

Los enfrentamientos de la próxima fecha serán una nueva oportunidad para modificar el panorama de ambas conferencias en la lucha por los puestos de clasificación.