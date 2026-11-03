Policía española abre una investigación sobre la muerte del futbolista Jesús de Miguel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, confirmaron a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

La muerte del jugador, de 30 años, se produjo en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono en los últimos minutos del partido disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve “muy difícil” que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

En declaraciones a EFE, Sánchez-Jáuregui señaló que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego.

El fiscal precisó que, en todo caso, hay que atenerse primero a lo que recoja el acta arbitral y, posteriormente, a lo que dictamine el Comité de Disciplina Deportiva.

En concreto, añadió, habrá que espera a conocer si este considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace ha habido juego peligroso o muy peligroso, y si entiende que el golpe del portero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.

Cientos de personas se han reunido este martes en el exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir con un minuto de silencio y una ofrenda de flores al jugador Jesús de Miguel, fallecido esta mañana tras no recuperarse del impacto sufrido con el portero del Andorra, Jesús Owono. EFE/ Alberto Valdés

Si la familia del jugador fallecido no estuviese de acuerdo con las conclusiones, puede proceder a presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte que daría pie a una investigación, pero el fiscal jefe subrayó que difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave.

Explicó que se trataría de un homicidio no doloso, similar a lo que ocurriría si como consecuencia de un empujón alguien cae y se rompe la nuca, en un acto en el que no ha habido intención de matar expresamente; esto es, un homicidio por imprudencia.

En un comunicado, la Unión Federal de Policía (UFP) se hace eco de la apertura de una investigación sobre el caso y defiende que “la justicia ordinaria puede y debe pronunciarse”.

Ahora bien, precisa, solo cabría analizar lo ocurrido como una conducta imprudente, teniendo presente que todo puede ser al final considerado como el resultado de un “lance del juego”.

Este sindicato policial detalla que existe un precedente que se remonta a 1988, cuando el jugador español del Anderlecht Juan Lozano denunció ante la justicia belga a otro jugador por conducta violenta en el campo, ya que le ocasionó una lesión de tibia y peroné tras una fuerte entrada.

Ante aquella denuncia, añade la UFP, la justicia belga falló en 1992 que se trató de “un simple lance del juego”.