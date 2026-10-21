Raúl Antadillas y Lia Córdoba serán los abanderados de Panamá en Dakar 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La delegación istmeña estará integrada por 18 atletas en ocho deportes en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

El nadador Raúl Antadillas y la boxeadora Lia Córdoba fueron elegidos como los abanderados de Panamá para los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se disputarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

La designación se realizó mediante una votación durante la Asamblea General Ordinaria del Comité Olímpico de Panamá. Foto: Anel Asprilla

La designación se realizó mediante una votación durante la Asamblea General Ordinaria del Comité Olímpico de Panamá (COP). Debido a que Córdoba se encuentra en Montenegro para cumplir compromisos deportivos, la judoca Julieta Escobar recibió el pabellón nacional en representación de la boxeadora.

1 Abanderados: Raúl Antadillas (natación) y Lia Córdoba (boxeo). 2 Competencia: IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. 3 Fechas: del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026. 4 Delegación panameña: 18 atletas en ocho disciplinas.

El Team Panamá presentó oficialmente a la delegación que participará en la cita olímpica juvenil, integrada por 18 atletas de ocho deportes, quienes competirán durante dos semanas frente a representantes de distintos países.

Damaris Young y Anamae Orillac durante la presentación de la delegación panameña. Foto: Anel Asprilla

Junto a los deportistas viajarán 10 entrenadores y oficiales, además de un equipo de apoyo del COP compuesto por tres integrantes del equipo interdisciplinario, dos representantes de Comunicaciones y una representante de la Jefatura de Misión.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 reunirán a jóvenes deportistas de todo el mundo y ofrecerán a los atletas panameños la oportunidad de competir en el escenario olímpico, como parte de su proceso de formación y desarrollo deportivo.

Uno de los uniformes que vestirán los atletas panameños durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Foto: Anel Asprilla

Antadillas, en natación, y Córdoba, en boxeo, tendrán la responsabilidad de encabezar a la delegación y portar la bandera panameña en una edición que se celebrará por primera vez en África.