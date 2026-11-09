NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exdelantero del Real Madrid afronta su primera experiencia como técnico fuera del club blanco, al que dirigió durante seis años en el Castilla.

Raúl González Blanco afronta en el Real Oviedo, de la Segunda División española, su primera experiencia como entrenador lejos del Real Madrid, el club de sus amores y del que se marchó en 2025 tras dirigir a su filial durante seis años sin recibir la oportunidad de entrenar al primer equipo, ese en el que como jugador estuvo de 1994 a 2010.

El entrenador madrileño, de 49 años, afronta de esta forma una nueva experiencia profesional en el Real Oviedo, al que llega tras la destitución de Julián Calero, cuyo balance en este primer tramo de temporada ha sido de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas y una eliminación en primera ronda de la Copa del Rey frente al Numancia.

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Como entrenador, toda la experiencia de Raúl González se resume como técnico en ‘La Fábrica’ del Real Madrid. Durante seis años (2019-2025) dirigió al Castilla entre Segunda B y Primera RFEF y en la 2019-2020 también al División de Honor Juvenil, con el que ganó la Youth League.

El 27 de mayo de 2025 anunció en sus redes sociales su renuncia a seguir siendo el entrenador del Castilla. La despedida, con un tono amable y con agradecimiento al club por la confianza para dirigir al filial, también tuvo un sabor agridulce puesto que en dos ocasiones hubo opciones de alcanzar el primer equipo pero esa puerta no se abrió para él.

La primera vez fue en 2021 con la marcha de Zinedine Zidane. Su nombre sonó con fuerza pero el elegido fue Carlo Ancelotti. Cuatro años después, en 2025, tras la marcha del italiano, de nuevo su nombre se volvió a colar entre los candidatos pero de nuevo el designado fue otro, el español Xabi Alonso.

Sin grandes propuestas, su decisión el pasado año fue no entrenar, esperar una buena oportunidad y seguir formándose a distancia. Esa oportunidad llega ahora, en Segunda, con el Real Oviedo, que es noveno de LaLiga Hypermotion con 21 puntos, a ocho del liderato del Almería.

El objetivo del club que preside Martín Peláez desde agosto de 2022, cuando llegó el Grupo Pachuca mexicano a la entidad como máximo accionista, es regresar a Primera tras el descenso de la pasada temporada.

En Oviedo, Raúl coincidirá con su hijo, Héctor González, que juega en el filial del conjunto asturiano, el Oviedo Vetusta, con el que esta campaña lleva disputados siete partidos en Segunda RFEF.

El estreno de Raúl González al frente del Oviedo será el sábado 14 de noviembre en el Carlos Tartiere contra el Girona, un rival también por el ascenso con el que están empatados a puntos.

🎙️ Primeras palabras de Raúl González como nuevo entrenador del #RealOviedo https://t.co/Y48y6JqyU0 — Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026

Como futbolista, Raúl disputó 1.347 partidos repartidos en el Real Madrid, el Schalke 04 alemán, Al-Sadd de Catar y el New York Cosmos de Estados Unidos, en el que se retiró en noviembre de 2015.

Durante su etapa como jugador logró, entre otros títulos, 6 Ligas, 3 Ligas de Campeones, 2 Copas Intercontinentales, 1 Supercopa de Europa, 4 Supercopas de España y 1 Copa de Alemania.

Además, con la selección española jugó 102 partidos y marcó 44 goles, llegando a disputar tres Mundiales, dos Eurocopas y los Juegos Olímpicos de Atlanta’96.