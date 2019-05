El retiro, 'una opción' para Robben

Arjen Robben, cuyo contrato con el Bayern Múnich termina al final de la temporada y no será ampliado, sigue indeciso sobre su futuro, admitiendo incluso este martes que retirarse es "una opción".

A sus 35 años, el extremo holandés dejará el equipo alemán en junio tras haber pasado 10 años en Baviera, y espera tomar una decisión en las "dos próximas semanas" sobre la continuación de su carrera.

Lesionado desde noviembre, Robben regresó a los terrenos hace dos semanas.

"No es evidente tomar una decisión. La más fácil sería decir que me retiro, pero si quieres continuar jugando, debes encontrar el lugar correspondiente, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino también familiar", explicó.

A la pregunta de un periodista sobre si retirarse era una posibilidad, respondió afirmativamente: "es una opción, pero no sé si va a pasar".

Vencedor de la Liga de Campeones en 2013, su "más bello recuerdo", el holandés espera lograr un octavo título de Bundesliga este fin de semana con la vista del Eintracht de Fráncfort.

"Ser campeón el sábado, tras haber pasado 10 años en este club, en medio de 70 mil aficionados, en un Allianz Arena repleto, no hay nada mejor", según el holandés.