NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Monjes vencieron 2-1 a Unión Coclé, aprovechó la derrota de Veraguas United y aseguró el primer lugar de la Conferencia Oeste.

La jornada 15 de la Conferencia Oeste dejó dos clasificaciones definidas en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). San Francisco FC aseguró su pase directo a las semifinales, mientras que el CAI garantizó su presencia en los playoffs, a falta de una fecha para el cierre de la ronda regular.

El conjunto de La Chorrera cumplió con su parte al vencer 2-1 a Unión Coclé y aprovechó la derrota de Veraguas United por 3-2 ante el CD Universitario para asegurar el primer lugar de la conferencia. Con 29 puntos, San Francisco ya no puede ser alcanzado por el equipo veragüense, que se quedó con 24 unidades y solo tiene un partido pendiente.

¡𝐅𝐄𝐋𝐈𝐂𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 @sanfrafc_pa! ⛪️❤️🤍 El @sanfrafc_pa se convirtió en el segundo equipo clasificado a semifinales en el Torneo Apertura 2026 de la #LPFTigo. #NuestroFútbol https://t.co/4rrEDW9BPI — LPF TIGO (@LPFpanama) November 8, 2026

“Sabíamos que iba a ser así hasta la última o la penúltima fecha, porque fue así a lo largo de todo el torneo, y gracias a Dios pudimos ganar”, dijo el técnico Jorge Dely Valdés al finalizar el encuentro.

Los monjes abrieron el marcador al minuto 16, cuando Omar Browne culminó una jugada por la banda izquierda, iniciada por Víctor Medina, quien le sirvió el balón para que definiera frente al arco.

Unión Coclé reaccionó y encontró el empate al minuto 35. Juan Martínez conectó de cabeza para establecer el 1-1 antes del descanso y mantener abierto el partido.

Sin embargo, Browne volvió a aparecer en la segunda parte. El atacante condujo un contragolpe desde la banda derecha, dejó rivales en el camino y definió con la pierna derecha para firmar el 2-1 definitivo. Su doblete le permitió a San Francisco sumar tres puntos decisivos y asegurar el liderato de la conferencia.

¡𝗧𝗔𝗕𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗢𝗘𝗦𝗧𝗘! Gracias a: @grupoaje #NuestroFútbol #LPFTigo https://t.co/SgeeekBiY0 — LPF TIGO (@LPFpanama) November 7, 2026

La derrota de Veraguas United terminó de confirmar el objetivo de los chorreranos. El equipo veragüense cayó 3-2 frente al CD Universitario y quedó con 24 puntos, cinco menos que San Francisco. Aunque ya tenía asegurada su clasificación a los playoffs, perdió toda posibilidad de desplazar al líder en la última jornada.

¡HOLA, SEMIS! 👋🏻🔴 El esfuerzo, la entrega y el corazón de este equipo nos llevan a las semifinales. ¡Vencimos 2-1 a Unión Coclé y seguimos soñando juntos! ¡VAMOSSS, SANFRA! ¡TODOS JUNTOS POR LA DÉCIMA! ❤️🤍 https://t.co/IT4xyUYHl3 — 𝗦𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗙.𝗖. (@sanfrafc_pa) November 7, 2026

En el otro partido de la jornada de este grupo, el CAI dio un paso importante al imponerse 5-1 como visitante ante Herrera FC. Con ese resultado llegó a 23 unidades y aseguró su clasificación a los playoffs, pues el CD Universitario, cuarto con 17 puntos, ya no puede alcanzarlo en la tabla.