El panameño Chamar Chambers avanza a la final de los 800 metros planos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El colonense terminó segundo en la clasificación global con marca de 1:47.25.

El panameño Chamar Chambers clasificó a la final de los 800 metros planos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras finalizar segundo en su serie con un tiempo de 1:47.25, asegurando así su presencia en la disputa por las medallas.

La prueba fue ganada por el dominicano Ferdy Agramonte, quien registró 1:47.03, mientras que el venezolano José Maita completó los tres primeros puestos con 1:47.31.

¡Chamar Chambers a la final de los 800m planos🔥!



El colonense terminó segundo en su heat de los 800m planos con tiempo de 1:47.25min. Avanza a la final de la prueba en Santo Domingo 2026 con la segunda mejor marca del sumario. pic.twitter.com/6AWlTlUMs6 — Comité Olímpico de Panamá 🇵🇦 (@COlimpicoPanama) August 6, 2026

Chambers, quien viene de conquistar la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Lima 2025, buscará volver al podio cuando dispute la final este viernes.

En la misma serie, el puertorriqueño Nicholas Schultz terminó cuarto con 1:47.42, seguido por Nicholas Landeau, de Trinidad y Tobago, con 1:49.58, y Nairobi Smith-Mills, que ocupó la sexta posición con 1:53.41.

El otro grupo fue dominado por el puertorriqueño Ryan Sánchez, quien cruzó la meta en 1:49.76. El mexicano Jesús López fue segundo con 1:50.16, mientras que el venezolano Ryan López terminó tercero con 1:50.21.

Con su clasificación asegurada, Chambers tendrá la oportunidad de luchar por la tercera medalla en atletismo del certamen para Panamá cuando arranque la final de los 800 metros, programada para mañana viernes a las 5:35 p.m..