La selección entrenó este domingo antes de viajar a Martinica

FOGUEO

El técnico Hernán Darío El Bolillo Gómez dijo este domingo que más allá de no conocer nada de Martinica, su rival del próximo miércoles en un amistoso, lo importante es poder volverse a reunir con sus jugadores.

“Son muchachos que estamos convocando de la liga (LPF), algunos nuevos, pero allí vamos armando un grupo y acercando gente al otro grupo”, dijo el técnico.

El seleccionado entrenó este domingo en el Cascarita Tapia en horas de la tarde, a los que después se les iban a sumar los jugadores del San Francisco que tenían compromiso de liga. Este lunes parte a Martinica a las 7:25 a.m. para su compromiso de fogueo del miércoles en ese país.

El técnico colombiano señaló que a pesar de no poder tener el tiempo de entrenar, lo importante es convivir con los jugadores.“Ya los hemos visto mucho en el torneo de la liga, pero es bueno tenerlos cerquita, porque no es lo mismo”, indicó El Bolillo Gómez.

El entrenador del seleccionado nacional hizo hincapié en que en la selección mayor la convivencia es fundamental.

“Es armar el grupo, armar la familia, mostrar lo que pretendemos, concientizando cómo se juega en una selección, porque la selección se concentra cuatro o cinco días antes, que no es mucho, pero es fundamental, porque a la selección llegan jugadores que son reconocidos acá y que están levando un vuelo”, explicó el entrenador.

Apuntó que las convocatorias siempre son abiertas, no quiere decir que los que no llamó no vuelvan.