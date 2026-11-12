NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conjunto dirigido por Felipe Baloy llegó a Doha procedente de Emiratos Árabes Unidos y realizará su primer entrenamiento en territorio catarí antes de debutar el 19 de noviembre ante el equipo anfitrión.

La selección Sub-17 de Panamá ya está en territorio mundialista. El equipo dirigido por Felipe Baloy llegó este jueves a Doha, Catar, donde ultimará su preparación para disputar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026, cuyo debut está programado para el próximo 19 de noviembre ante el conjunto anfitrión.

La delegación panameña viajó desde su campamento de preparación en Emiratos Árabes Unidos y completó un trayecto de aproximadamente 45 minutos hasta Doha. A su llegada al aeropuerto internacional Hamad, los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos por personal de la FIFA.

Con el equipo instalado en la sede del torneo, la preparación entra en su etapa final. Panamá tiene previsto realizar este jueves por la noche su primer entrenamiento en territorio catarí, una sesión que marcará el inicio de la cuenta regresiva para su estreno en la cita mundialista.

Tres partidos para buscar la clasificación

Panamá debutará el 19 de noviembre frente a Catar, en un encuentro correspondiente al grupo A que se disputará a las 10:30 a. m., hora de Panamá.

El segundo compromiso será el 22 de noviembre ante Grecia, a las 7:30 a. m., hora de Panamá, en el campo 9 del Aspire Zone.

La selección nacional cerrará la fase de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto. El partido está programado para las 9:30 a. m., hora de Panamá, en el campo 3 del Aspire Zone.