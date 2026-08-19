Simeone: ‘Son dos golazos, los necesitábamos’ luego de imponerse 2-0 al Málaga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El entrenador destacó el compromiso defensivo de Kang In Lee y aseguró que el surcoreano trabaja para alcanzar su mejor nivel.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este miércoles, tras la victoria por 2-0 contra el Málaga, que tanto el 1-0 de Kang in Lee como el 2-0 de Álex Baena son “dos golazos”, que fueron necesarios para el equipo rojiblanco, contra un rival que “compitió muy bien”.

No se queda con uno de ellos por encima del otro. “Sería injusto con Álex (Baena) y Kang in, porque fueron dos golazos increíbles. El portero venía de atrapar dos pelotas fantásticas, era imposible llegar y me quedo con los dos. Fueron dos golazos, bien resueltos y los necesitábamos, porque el Málaga compitió muy bien”, declaró.

“Sabíamos que íbamos a ir de menos a más y el trabajo del primer tiempo fue importante para desgastar el partido que había que desgastar y los futbolistas que entraron en el segundo tiempo, en esa calidad de minutos que siempre queremos, lo pudieron resolver de la mejor manera”, añadió en rueda de prensa tras el duelo en el Metropolitano.

Simeone habló de Kang in, cuando fue preguntado por su esfuerzo defensivo. “Es un jugador de fútbol y tiene que trabajar en consecuencia de lo que pida el partido cuando el equipo lo necesite. Trabajo físico y defensivo lo hará, porque es un futbolista comprometido con el equipo”, dijo.

“Lo importante es llevarlos a que lleguen a su mejor rendimiento individual y que vayan creciendo sobre todo en lo físico”, expuso.

Simeone “no” busca “alguien parecido a Griezmann”. “Ya lo decía este martes. No busco un parecido a Griezmann. Todos son diferentes. La jerarquía que tenía Antoine tenía sus cosas, los compañeros tienen sus cualidades y Baena está en un momento donde se le ve. Es un golazo, está entrenando muy bien, se lo ve suelto y ágil”, apuntó.

“Ha jugado el Mundial, ha tenido pocos días de preparación para volver a competir, pero esa energía que te da ganar un Mundial está claro que es muy buena y ojalá que la podamos sacar partido nosotros, porque hemos confiado mucho en él”, aseguró.

Ninguno de los mundialistas fue titular este miércoles ante el Málaga. “Entendíamos que la mejor manera de enfrentar este partido era jugar con la gente que estaba mejor y los que estaban mejor son los que empezaron. El partido lo compitieron muy bien, lo llevaron al lugar que necesitábamos llevarlo y pudimos haber resuelto mejor alguna situación en la primera parte”, repasó.

“En el segundo tiempo ya habíamos empezado bien y, con los cambios, pudimos dar ese salto de calidad que pedía el encuentro, porque el Málaga hizo un partido importante”, prosiguió Simeone.

También se refirió al mercado: “Siempre estamos abiertos, como decimos siempre, hasta final de mercado a todo lo que pueda pasar. Eso no quiere decir que hable de uno personalmente. Siempre lo he dicho estos 15 años, no lo digo solamente ahora. El club trabaja siempre de la mejor manera para darnos las m

ejores herramientas y esperemos que sea la mejor plantilla que podamos cerrar de acá al final”.

Y fue preguntado por unos breves y muy tenues insultos a Julián Alvarez en los instantes finales del encuentro por un sector de ultras del Atlético de Madrid y silbados por otra parte del público. “Muy respetuoso con nuestra gente”, respondió.