Sinner se despide de Cahill como entrenador: ‘Estuviste ahí en cada momento’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El tenista italiano agradeció al técnico australiano por su trabajo desde 2022 y destacó su influencia dentro y fuera de la pista.

Jannik Sinner dedicó este viernes un mensaje de agradecimiento a Darren Cahill, que puso fin a su etapa como entrenador del italiano después de cinco temporadas, y le agradeció que estuviera ahí “en cada momento” y que le enseñara “que el tenis es importante, pero no lo es todo”.

“Darren, cuando empezamos a trabajar juntos en 2022, yo era simplemente un joven italiano delgado, con muchísimas preguntas. Nunca me diste todas las respuestas. Me ayudaste a encontrarlas por mí mismo”, comunicó el tenista en un vídeo en sus redes sociales, en las que compartió algunos de los momentos vividos con el técnico australiano.

Thank you, Darren. 🧡 https://t.co/xfHHTTqPt1 — Jannik Sinner (@janniksin) November 6, 2026

“Llegaste como uno de mis entrenadores, pero muy pronto te convertiste en mucho más que eso. En alguien en quien podía confiar, en quien podía apoyarme, en un amigo. Melbourne, el primer Grand Slam. Número uno del mundo, Wimbledon. Podría seguir enumerando logros. Hemos vivido tantas cosas juntos”, aseveró, en un emotivo mensaje.

Sinner subrayó que, pese a que Cahill, exjugador de tenis que llegó a conquistar 15 torneos ATP, le dijo que en 2025 lo dejaría, el australiano continuó con él: “De alguna manera, parecía que no conseguía librarme de ti”, bromeó.

“Pero los trofeos no son lo que más recordaré. Recordaré todo lo que hubo alrededor de ellos. Las largas horas en la pista de entrenamiento, los vuelos, las cenas, el cariño. Incluso esos días en los que todo parecía hacerse cuesta arriba. Estuviste ahí en cada momento”, añadió.

1 Cinco temporadas juntos: Jannik Sinner y Darren Cahill comenzaron a trabajar en 2022. 2 Fin de una etapa: El entrenador australiano puso fin a su ciclo en el equipo del italiano después de cinco temporadas. 3 Un vínculo más allá del tenis: Sinner destacó que Cahill se convirtió en una persona de confianza, un apoyo y un amigo. 4 El mensaje de despedida: El italiano agradeció al australiano por su trabajo y amistad, y calificó como un privilegio haber compartido esos cinco años.

El tenista transalpino recalcó que echará de menos “levantar la mirada después de un punto importante” y verle en el banquillo.

“Y esta temporada no terminó como queríamos. Pero eso no cambia lo que conseguimos ni lo que significan para mí todos estos años”, lamentó.

“Gran parte de lo que soy como jugador y como persona te lo debo a ti. Cinco temporadas. No olvidaré ni un solo día de ellas. Gracias, amigo, por todo. Ha sido un privilegio”, concluyó.

Jannik Sinner celebra con el trofeo tras ganar la final individual masculina contra el alemán Alexander Zverev en el torneo de Wimbledon, en Londres, el 12 de julio de 2026. EFE

Sinner disputará el ‘Six Kings Slam’ de Riad los próximos 27, 28 y 30 de diciembre, según anunció recientemente, después de mantenerse alejado de las pistas desde el 12 de julio, cuando conquistó Wimbledon, y de anunciar que no regresaría hasta 2027 por su lesión de rodilla.

El pasado 6 de octubre, el italiano dijo que daba por terminada su temporada de 2026 para someterse a un tratamiento en la rodilla derecha.