NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los dirigidos por Julio Dely Valdés llegaron a 13 puntos, quedando a tres unidades de la zona de playoffs de la Conferencia Este.

Sporting San Miguelito dio un paso importante en su objetivo de meterse en la zona de clasificación al remontar y vencer 3-1 a Unión Coclé este lunes en el COS Sports Plaza, en el cierre de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La victoria permitió a los rojinegros llegar a 13 puntos y quedar a tres unidades del tercer puesto de la Conferencia Este, posición que actualmente marca la zona de clasificación a los playoffs. Sporting, aunque continúa en el último lugar de su conferencia, redujo la distancia con los equipos que están por encima y mantiene abiertas sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

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Unión Coclé se adelantó al minuto 14 por medio de Wesley Lashley, pero la ventaja le duró poco. Apenas un minuto después, Adrián Bethancourt apareció para igualar el encuentro 1-1.

Sporting aprovechó el impulso y completó la remontada al minuto 18. Luis Zúñiga marcó el 2-1 para darle vuelta al partido y poner a los locales en ventaja.

Antes del descanso, Rodrigo Tello amplió la diferencia al minuto 34 con el 3-1, resultado que terminó siendo definitivo.

El conjunto dirigido por Julio César Dely Valdés manejó la ventaja durante la segunda parte y aseguró tres puntos que adquieren mayor valor por la situación de la tabla y el reducido margen entre los equipos que luchan por avanzar.

“Creo que la cosa está muy ajustada arriba, hay pocos puntos de diferencia entre unos y otros. Teníamos que ganar para, por lo menos, estar ahí en la pelea hasta el final”, señaló Dely Valdés después del partido.

Para Dely Valdés, la remontada representa además un impulso para afrontar las cinco jornadas restantes de la fase regular.

“Antes del partido le decimos a los jugadores que hay 18 puntos por delante, hay poca distancia entre un equipo y otro. Entonces teníamos que ganar, de los 18 ya ganamos tres y van a ser cinco finales”, afirmó.

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Con cinco fechas por disputar, Sporting tendrá todavía 15 puntos en juego para intentar recortar la diferencia y alcanzar uno de los puestos que le permita disputar los playoffs. Por su parte, Unión Coclé se mantiene en el último lugar de la Conferencia Oeste con cinco puntos.

En los otros resultados de la jornada 11, UMECIT derrotó 1-0 a San Francisco, Veraguas United venció 2-1 a Tauro, Plaza Amador superó 2-1 a Universitario, Herrera derrotó 1-0 a Alianza y CAI empató 1-1 con Árabe Unido.