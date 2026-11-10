Surfista panameña de 11 años conquista la categoría Sub-21 en Costa Rica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Juliette Van Godtsenhoven abrió la temporada 2026-2027 de la Conferencia de Centroamérica y Puerto Rico con una gran victoria.

La surfista panameña Juliette Van Godtsenhoven conquistó la categoría Sub-21 en la fecha inaugural de la Conferencia de Centroamérica y Puerto Rico 2026-2027 de la Asociación Nacional de Surfing Escolar de Estados Unidos (NSSA, por sus siglas en inglés). Con este resultado, se convirtió en la primera atleta en ganar esta división en la región.

El logro de Juliette destaca por su edad: apenas tiene 11 años y consiguió imponerse en una categoría en la que compiten surfistas de mayor edad y experiencia. La panameña se quedó con el primer lugar durante la jornada inaugural del circuito regional.

La competencia se disputó el 7 y 8 de noviembre en Playa Jacó, ubicada en el cantón de Garabito, provincia de Puntarenas, en el Pacífico Central de Costa Rica. El evento marcó el inicio de esta conferencia de la NSSA y reunió a 90 competidores de 12 países.

Juliette Van Godtsenhoven posa con su tabla tras ganar la categoría Sub-21 en la fecha inaugural de la Conferencia de Centroamérica y Puerto Rico 2026-2027 de la NSS. Foto: Cortesía

El resultado de Juliette tuvo un significado especial, ya que se convirtió en la primera atleta en ganar la categoría Sub-21 en esta competencia regional. La istmeña logró mantenerse en la primera posición durante su serie y superó a rivales de mayor edad y experiencia.

“Estoy muy emocionada de ser la primera chica que alcanza esta victoria en la región de Centroamérica porque las competencias de la Asociación siempre tienen muy buen nivel, las chicas rivales de Costa Rica y las que llegaron de otros países mostraron un rendimiento muy bueno. Encontré al principio una buena ola izquierda con tamaño y logré sacar un buen score que me puso en primera posición que logré mantener durante toda la serie”, expresó la joven.

“Uno siempre entrena con el deseo de llegar lo más lejos posible, por dicha, ese trabajo ya está mostrando muy buenos frutos con lo que hice en Costa Rica, ahora espero en lo más alto de la ola”, resaltó Juliette.

Este triunfo se suma a las experiencias que ha acumulado en el ámbito internacional. En el presente año, Van Godtsenhoven formó parte de la selección nacional de Panamá que participó en el Campeonato Mundial Junior de Surf, celebrado en El Salvador. Además, ocupó el quinto lugar en el Circuito Nacional de Surf de Costa Rica 2026.

“Hemos estado trabajando con ella en varios proyectos porque sabemos de las capacidades que tiene y los grandes éxitos que le puede dar al deporte de Panamá. Vamos con pasos firmes hacia más resultados positivos”, declaró Jules Van Godtsenhoven, padre de Juliette.

1 Juliette Van Godtsenhoven tiene apenas 11 años y ganó la categoría Sub-21, en la que compiten surfistas de mayor edad y experiencia. 2 La competencia se disputó el 7 y 8 de noviembre en Playa Jacó, Costa Rica. 3 En 2026, Juliette integró la selección de Panamá que participó en el Campeonato Mundial Junior de Surf en El Salvador y ocupó el quinto lugar en el Circuito Nacional de Surf de Costa Rica. 4 La conferencia regional continuará con cuatro fechas en Costa Rica, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, en Santa Teresa de Cóbano, Guanacaste, Playa Cieneguita y Playa Hermosa de Garabito.

La Asociación Nacional de Surfing Escolar (NSSA) es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover el interés de sus miembros en el surf y contribuir al desarrollo de sus fundamentos y habilidades competitivas mediante la participación en eventos estructurados y de calidad.

La Conferencia de Centroamérica y Puerto Rico 2026-2027 continuará con otras cuatro fechas en Costa Rica. La próxima está programada para el 12 y 13 de diciembre en Santa Teresa de Cóbano, provincia de Puntarenas. Luego, el circuito seguirá el 20 y 21 de febrero de 2027 en Tamarindo, Avellanas o Playa Hermosa, en Guanacaste; el 13 y 14 de marzo en Playa Cieneguita, provincia de Limón; y el 8 y 9 de mayo en Playa Hermosa de Garabito, Puntarenas.