NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Johused Peñalba, Adrián Olivardía, Joel Barría y Gustavo Chará marcaron en un partido que también registró la primera intervención del sistema Football Video Support (FVS) en la LPF.

Tauro FC derrotó 1-3 al Árabe Unido la noche del viernes en el estadio Armando Dely Valdés, en el partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El encuentro también marcó el estreno del sistema Football Video Support (FVS) en la competición, cuya primera intervención permitió revisar una jugada de gol y confirmar su validez.

El conjunto colonense abrió el marcador al minuto 26 por medio de Gustavo Chará. Sin embargo, Johused Peñalba consiguió el empate al 36′ y, tres minutos después, Adrián Olivardía anotó el segundo tanto taurino para completar la remontada antes del descanso.

¡EL SUPERCLÁSICO ES TAURINO! @ArabeUnido_ 1-3 @TauroFC #NuestroFútbol #LPFTigo https://t.co/CaP8EnxujU — LPF TIGO (@LPFpanama) October 31, 2026

En la segunda parte, Joel Barría amplió la ventaja al minuto 59 y estableció el 1-3 definitivo, con el que el equipo dirigido por Franklin Narváez aseguró los tres puntos como visitante.

1 Tauro FC llegó a 20 unidades y sigue en la disputa por un puesto en los playoffs. Árabe Unido se mantiene con 23 puntos. 2 El partido marcó la primera utilización del sistema Football Video Support en la LPF. 3 Tauro revirtió el marcador con dos goles antes del descanso y sentenció el partido en la segunda mitad. 4 Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

La primera intervención del FVS en la LPF se produjo durante la revisión de la primera jugada de gol del compromiso. Tras analizar la acción, se determinó que la anotación era válida y el árbitro Richard Tejada la convalidó.

En las estadísticas, Árabe Unido tuvo el 57 % de la posesión del balón, frente al 43 % de Tauro FC. El conjunto local también registró más saques de esquina, con ocho frente a uno de su rival.

𝐄𝐋 ⚽️ 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑𝐂𝐋𝐀́𝐒𝐈𝐂𝐎 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 🚆🔥🐃 @ArabeUnido_ 🆚 @TauroFC 🏟: Armando Dely 📆: HOY 30 OCT ⏰: 8:30 PM 📺: @deportes_rpc @foxdeportes_pa #NuestroFútbol #LPFTigo https://t.co/GaYEmArloK — LPF TIGO (@LPFpanama) October 31, 2026

En el apartado disciplinario, Árabe Unido recibió dos tarjetas amarillas y Tauro FC una. Ninguno de los dos clubes terminó el encuentro con jugadores expulsados.

Con este resultado, Tauro FC llegó a 20 puntos y se mantiene en la disputa por un puesto en la zona de playoffs. Árabe Unido, por su parte, permanece con 23 unidades.