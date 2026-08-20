Técnico del Olimpia responde en Panamá: ‘El dinero no es lo principal’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El favoritismo marcado del Olimpia hondureño ha enfocado la atención en la diferencia entre salarios

La diferencia económica entre Olimpia y Alianza quedó sobre la mesa en la previa del duelo de este jueves por la Copa Centroamericana.

El club hondureño parte como favorito por su historia y plantilla, pero también por una capacidad económica que, de acuerdo con estimaciones manejadas alrededor de ambos equipos, puede traducirse en una diferencia de hasta 10 veces en el salario promedio de sus jugadores.

Sin embargo, Eduardo Espinel no considera que el dinero sea el factor determinante para ganar un partido.

El técnico uruguayo respondió en conferencia de prensa cuando fue consultado sobre el poder económico y recordó su propia experiencia para sostener que los presupuestos no garantizan campeonatos.

“He sido campeón dos veces en mi país cuando estaba en el equipo con menos presupuesto de Uruguay, ganándole a Peñarol en la final y a Nacional también”, recordó Espinel.

“Si sabés que el dinero no es lo principal para conseguir cosas importantes, sino que estamos convencidos de que el trabajo, por sobre todas las cosas, es lo que marca o lo que logra conseguir objetivos”, agregó.

Hiberto Peralta (d) disputa el balón en un partido por la Copa Centroamericana de Concacaf entre Umecit y Olimpia en el estadio Universidad Latina en Penonomé. EFE/ Bienvenido Velasco

Sus declaraciones llegaron después de que Jair Palacios, entrenador del Alianza, defendiera la capacidad de su equipo para competir pese a las diferencias económicas.

El colombiano fue contundente al señalar que “los salarios no juegan” y que, aunque Alianza no está en condiciones de pagar los mismos salarios que otros clubes de la región, sus futbolistas pueden igualar las condiciones dentro de la cancha.

Espinel, en ese sentido, no contradijo la idea de que el dinero no lo resuelve todo. Su mensaje fue que el trabajo termina siendo determinante.

Pero el entrenador tampoco quiso esconder la realidad del Olimpia. Dirigir al club más laureado de Honduras implica una presión diferente, independientemente del presupuesto.

El uruguayo Eduardo Espinel dirigia al Olimpia de Honduras. Cortesía

“En Olimpia no importa si hubieras ganado los tres torneos anteriores; ese torneo lo vas a tener que ganar”, afirmó.

El técnico también rechazó que Olimpia pueda confiarse únicamente por su historia.

“Si alguien quiere interpretar que se gana solamente con la camiseta y con la historia, en lo particular no comparto eso”, sentenció.

Para Espinel, el fútbol centroamericano se ha emparejado y Alianza merece respeto. Recordó que el conjunto panameño realizó un buen partido en Costa Rica y advirtió que no pueden dejarse llevar por la imagen histórica que existe sobre los clubes de la región.

“Somos Olimpia, pero hay que trabajar en el campo y demostrar”, manifestó.