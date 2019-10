Este sábado termina la ronda regular en la Liga de Futsal Solo Periodistas

Este sábado culmina la ronda regular de la Liga de Futsal Solo Periodistas con cuatro equipos de antemano clasificados a semifinales: Agencias de Noticias de Panamá (ANP), La Prensa, Sertv y Adespe, en la que solo se decidirá la posiciones de los cuatro primeros lugares para sus enfrentamientos en la próxima fase.

ANP y La Prensa están al frente del torneo con 15 puntos, el primero con una amplia ventaja en la diferencia de goles (+41 por +29). Sertv y Edespe están ubicados tercero y cuarto, respectivamente, con 12 puntos.

Tabla de posiciones de la Liga de Futsal Solo Periodistas. @ADESPE507pic.twitter.com/mpTN46Pz88 — Campo Elías Estrada (@campoelias18) October 24, 2019

La séptima y última fecha de la ronda regular se jugará con los siguientes partidos: Acopep y Epasa desde las 2:00 p.m., Sertv- La Prensa, a las 3:00 p.m., Adespe contra Radio Panamá a las 4:00 p.m. y una hora después Metro Libre y ANP en el cierre de la jornada sabatina.

Más allá de lo que se juega en la última fecha, hay otras particularidades que estarán en contienda como el renglón de los máximos artilleros que tiene a Pastor Falconett de ANP al frente con 18 goles. Sus máximos perseguidores son: Jeancarlo Mendoza, de La Prensa, con 15 tantos; Héctor Morales de ANP, con 14; Santos Cano y Eric Osorio, ambos de Radio Panamá, suman 11 goles cada uno; Arnulfo Barroso hijo, de Epasa, con 11 tantos, y Tamerland Aizpurúa de Acopep con 9.

En el cierre de la jornada, el equipo líder enfrenta este sábado al colero Metro Libre, que a pesar de no haber ganado todavía, no se quiere ir con las manos vacías. En su último partido se robaron los aplausos en su partido con Adespe. Un dato curiosos es que Ángel Sierra ha marcado 8 de los 18 goles del impreso, en todas las fechas ha anotado y el sábado no se quiere ir en blanco.

La jornada la abren Acopep y Epasa, que a pesar de estar eliminados de las semifinales quieren dejar sus últimas gotas de sudor en la cancha del Panamá Sport Club de vía Israel. Por el equipo de impreso todavía Arnulfo Barroso hijo tiene 11 goles y puede aspirar a hacer la batalla por el trofeo del máximo artillero.

Por Acopep, Saint Sarmiento regresa después de cumplir una fecha de suspensión con lo que se espera que el equipo que dirige Luis Blanco pueda hacer un mejor partido que en última salida en el que se lo echó de menos.

En el segundo partido, La Prensa y Sertv protagonizarán el plato fuerte de la fecha con dos equipos que han sido protagonistas.

Por el equipo de la 12 de octubre, a parte de Mendoza, hay otros jugadores con buen número de goles: Francisco Márquez y Víctor Bárcenas con 8 goles cada uno y Rolando Araúz con 6. Sin dejar por un lado al veterano de mil batallas Claudio Pino que suma 4 y a Ricardo Itugol Iturriaga, que en los pocos minutos en el campo ha conseguido 3 goles en sus dos últimos partidos.

Todavía está en duda la segunda aparición en La Prensa del volante español Roberto González, que dejó una buena impresión en su último partido en el que derrotaron a Radio Panamá.

Por Sertv, Jonathan Cedeño con 7 goles en su cuota goleadora y de peligro, sin dejar a un lado al veterano Edwin Ávila , Sadoc Rosales y Cornelio Sánchez que suman 6 tantos cada uno.

El partido de Adespe contra Radio Panamá promete ser un choque vibrante siempre y cuando los equipos asistan completos. Hay mucha pólvora que todavía no ha reventado por ambos lados. Cano y Osorio son los artilleros el equipo radial, mientras que en Adespe todavía espera volver a causar explosión como en su primera salida. Jorge Mariscal y el interminable Luis Pérez, son su mejor cuota ofensiva con 6 goles, uno más que el exseleccionado nacional, Jairo Coumelis, que suma 5 en los contados partidos en los que ha asistido.

Se espera un cierre de lujo en la ronda regular de la liga que organiza la Asociación Deportiva Solo Periodistas ( Adespe), en el que ya se adelantó que la madrina de La Prensa, Urania Cecilia Molina, estará haciendo el saque de honor en el partido contra Sertv, en el que prometió que estará apoyando con todo al equipo de sus amores.